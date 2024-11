Oekraïense volleybalclub reageert op achterblijven spelers: “Als ze contract willen schenden, zullen we dat juridisch oplossen”

Na een Europese volleybalmatch tegen Menen besloten twee spelers van Reshetylivka niet terug te keren met de bus. Uit vrees voor de oorlog, vertrokken ze vanuit de grensstad naar Polen en Zwitserland. Hun club heeft nu voor het eerst gereageerd: “Wij ondersteunen dit niet.”

Nadat ze aan de grensovergang een medespeler van de bus geplukt zagen worden, waren volleyballers Andriy Orobko (27) en Dmytro Shavrak (33) in shock. Ze waren op weg naar Menen voor twee Europese matchen tegen Decospan Volley Team Menen. Die verloren ze, maar dat bleek uiteindelijk bijzaak.

Beide heren besloten om niet mee op de bus te stappen met hun ploegmaats. Vanuit Menen regelden ze een trip naar respectievelijk Polen en Zwitserland om er bij familie te verblijven. Zo willen ze vermijden dat ze naar het front gestuurd worden. “We moeten die oorlog winnen. Maar ik kan ons land beter steunen door de financiële bijdrages die ik lever, dan door in de loopgraven te gaan dolen”, vertelde Andriy.

Hun ploeg hulde zich lange tijd in stilzwijgen, maar komt nu toch met een officiële reactie nadat het nieuws ook in de lokale media werd opgepikt. In het communiqué tonen ze alvast geen begrip voor het spelersduo. “We benadrukken dat dit een persoonlijke beslissing van deze spelers was en zij moeten nu de verantwoordelijkheid dragen”, klinkt het. “Die beslissing wordt niet ondersteund door de club, alle atleten en het management.”

Wetgeving

Andriy en Dmytro wezen er ook op dat ze door de club aan hun lot overgelaten worden. VC Reshetylivka wijst erop dat zij niks kunnen doen. “Onze club opereert binnen de grenzen van de wetgeving. Kwesties van militaire registratie, de grens overgaan en sportdiscipline van teamvertegenwoordigers staan onder speciaal toezicht.”

De twee spelers hoopten elders aan de bak te kunnen. Bij Menen werd dit geweigerd omdat de papierwinkel in orde zou moeten gebracht worden. Daarom hoopt Andriy dat zijn manager een nieuw team kon vinden, voor Dmytro maakte het weinig uit. Al zal het niet zo eenvoudig zijn.

VC Reshetylivka wijst er namelijk op dat de twee gebonden zijn aan een contract. “Als ze een Europese club willen vertegenwoordigen die het contract schendt, zullen wij en de volleybalfederatie deze kwestie op juridisch gebied moeten oplossen”, besluiten ze. (JDW)

