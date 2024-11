Opmerkelijk! Oekraïense volleyballers reizen niet terug na Europese match tegen Menen om oorlog te ontlopen

Deze week nam Decospan Volley Team Menen het in een Europees tweeluik op tegen het Oekraïense Reshetylivka. Twee keer 3-0 gewonnen en dus door naar de volgende ronde. Maar de wedstrijden krijgen nog een opmerkelijk staartje. Twee Oekraïners reisden namelijk niet terug af om zo de oorlog te ontvluchten in hun thuisland.

Europees volleybal in Menen. Dankzij de nieuwe sporttempel Vauban hoeven de spelers en supporters niet ver meer te reizen voor de Challenge Cup. Op 12 en 13 november namen ze het in eigen huis op tegen het Oekraïense VC Reshetylivka. Een varkentje dat rap gewassen werd. Tweemaal stond er een droge 3-0 op het scorebord.

Niks opzienbarends, behalve dan misschien de nasleep van die wedstrijd. Donderdag vertrok het team met de bus richting Oekraïne voor een trip van zo’n 50 uren. Echter, twee zitjes bleven leeg. Twee spelers zouden namelijk niet mee afgereisd zijn naar hun thuisland. Bij het team ontbrak ook al hun passeur. De man mag het land niet uit door de mobilisatie en speelt bijgevolg enkel de wedstrijden in de eigen competitie. Ook voor hun vorige match tegen een team uit de Faeröer ontbrak hij.

Volgens onze informatie gaat het om een 27-jarige en een 33-jarige speler. Zij zouden nu in aanmerking komen om opgeroepen te worden om de wapens op te nemen tegen de Russische soldaten die hun thuisland binnenvielen. Ze logeerden in Ronse, maar werden donderdag alweer gespot in het centrum van Menen. Volgens het Agentschap Integratie en Inburgering kunnen Oekraïners makkelijk in ons land blijven. Kort na de Russische inval werd in Europa een aparte richtlijn toegepast voor vluchtelingen uit het land. “Sowieso kunnen mensen uit Oekraïne 90 dagen in ons land verblijven zonder visum. Zij kunnen bij de bevoegde dienst in Brussel ook tijdelijke bescherming aanvragen”, klinkt het.

Geen reactie

Bij de Oekraïense club ontkennen noch bevestigen ze het verhaal. “Na de twee Europese wedstrijden zijn we vandaag vertrokken naar Oekraïne. Bij onze terugkeer zal onze persdienst terug contact opnemen om te antwoorden op al uw vragen”, was het korte antwoord.

De spelers van Decospan Volley Team Menen kregen het nieuws op de training donderdag te horen. “De twee spelers waren gespot in het centrum, wat we toch vreemd vonden aangezien ze hier niet logeren en eigenlijk al op de bus moesten zitten. Uiteindelijk werd snel duidelijk wat er speelt”, zegt speler Yentl Bille. De twee spelers zouden al gevraagd hebben om te mogen meetrainen met de Menense club. “Het is een opmerkelijk verhaal, maar we vinden het vooral heel erg pijnlijk. Het is erg voor die gasten dat ze op zo’n manier alles moeten achterlaten”, aldus Bille.

Opmerkelijk is dat de volgende tegenstander in de Europese competitie opnieuw een Oekraïense zou kunnen zijn. CSKA Sofia uit Bulgarije neemt het op tegen Epicentr Podolyany Horodok voor een plaatsje in de achtste finale tegen Decospan Volley Team Menen. Decospan Volley Team Menen heeft overigens een link met het land. In de tweede ploeg speelt met Nykola Konovalenko een Oekraïner die zijn thuisstaat ontvluchtte en momenteel als erkend vluchteling in ons land woont. (JDW)