Stijn D’Hulst en Knack Volley op hun hoede voor Waremme: “Het wordt nog heel spannend”

Na de nipte bellewinst bij Haasrode Leuven en het dubbele verlies van Achel staat Knack Volley weer drie punten los op kop in de reguliere competitie. De blessure van Basil Dermaux komt volgens Stijn D’Hulst wel ongelegen.

Met maar vier wedstrijden meer af te werken, krijgen we gegarandeerd een bijzonder prangend slot in de reguliere competitie. Knack leidt met een bonus van drie punten op het duo Menen-Achel. Maaseik, Aalst en Haasrode Leuven vormen samen met dat duo een vijftal dat onderling strijdt voor drie plaatsen achter Knack Volley in de top vier die naar de BeNe Conference trekt.

Automatismen vinden

“Het wordt heel spannend, mathematisch zijn ook wij nog niet zeker van de top vier, maar het zou al heel raar moeten lopen om die nog te missen”, stelt de 33-jarige Stijn D’Hulst. “Het zag er bij 13-10 in de belle niet goed uit voor ons, maar Coolman op service en een blokkend-counterende Van Elsen deden de balans alsnog in ons voordeel overslaan naar 14-16. Vooraf had ik getekend voor die twee punten gezien het uitvallen van Basil Dermaux op de vrijdagtraining.”

Coach Vanmedegael posteerde Erik Siksna op de hoek van Rotty die zijn rol als opposite van vorig seizoen weer opnam. “En dat vergde toch enige aanpassing, ook voor mij. Een blessure komt altijd ongelegen, maar het betekende dat Siksna, die door blessures afgeremd werd, moest aantreden zonder veel wedstrijdritme. Rotty werd opposite, omdat de aangetrokken tweede hoofdaanvaller Brendan Mills sukkelde met de buikspieren en ook al matchritme mist. Er werd dus geopteerd voor de automatismen van vorig seizoen, maar die zijn er zonder training niet zomaar terug.”

Voor de competitie betekent het dan wel dat de titel van regulier kampioen dichtbij komt. Zondag komt Waremme op bezoek, een week later reist Knack naar Achel.

“Waremme staat zevende geklasseerd maar is niet meer het kneusje van tien jaar geleden. Met Achel hadden wij in het seizoenbegin via een vijfsetter ook al de handen vol om thuiswinst te halen. Anderzijds lieten zij zich de jongste twee wedstrijden negatief opmerken door een nederlaag bij Antwerpen en de 1-3-nederlaag tegen Menen. Laat het ons er bij houden dat wij er goed voorstaan. Maar toch moeten we op onze hoede zijn.”

Zondag 19 januari om 15 uur: Knack Volley – Waremme.