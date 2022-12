Menen doet Maaseik wankelen maar blijft puntenloos achter

Geen punten tegen Maaseik voor Menen dat met 1-3 (21-25, 26-28, 25-18 en 21-25) verloor van de Limburgers. Decospan vergat in de tweede set drie setballen af te maken en vergooit zo belangrijke punten in strijd voor de play-offs.

Decospan zat in de positieve flow na een hoopgevende prestatie in de Champions League in Tsjechië, 3-0-winst tegen de toenmalige leider Gent en vorige zaterdag nog een pletwals in Borgworm voor de heenwedstrijd van de halve finale van de Beker van België. Daarin had Maaseik nog een pak slaag gekregen van Roeselare zaterdag en dus hoopten Sinnesael en zijn maats dat de Limburgers in Menen ook kwetsbaar aan de opslag zouden komen.

Dat leek in de beginfase niet het geval want Maaseik -Met Cox in de plaats van Reggers-richtte vooral met de opslag averij aan. Depestele riep bij 4-9 al een time-out in. Capet zag zijn foutjes al meteen afgestraft met een vervanging door Vanneste: 5-11. Menen scoorde o zo moeilijk, met uitzondering van Kindt, en in tegenaanval was het al helemaal een ramp. Na de 13-20 zou Decospan dan toch een beetje in het spel komen. Na een blok van Van Hoyweghen op Cox naderde de thuisploeg tot 19-22. Meer zat er niet meer in.

Menen zag Fornes de 1-3 scoren maar kwam dan onder impuls van kapitein Sinnesael eindelijk zelf op dreef. Een duidelijke toetsfout van Fornes bleef onbestraft, de voorsprong van Decospan werd niet uitgediept. Integendeel, Maaseik kwam weer gelijk (10-10) en dan gingen de poppen weer aan het dansen na een misverstand bij de wedstrijdleiders. Aan stress en intensiteit geen gebrek. Aan technisch sterk volleybal vaak wel. Maaseikspeler Bartos loste de slordigheden bij zijn ploeg doorgaans wel goed op. Cox serveerde Maaseik -ondanks twee Meense time-outs- naar 13-17, Menen sloeg terug tot 16-17 en Kindt vergat dan de gelijkmaker te scoren maar even later kwam Menen toch weer voor nadat Maaseik begon te klungelen. Decospan dwong drie setballen af maar zag die allemaal geneutraliseerd. Voor de Limburgers was het wel meteen prijs: Treial blokte Kindt af.

Menen begon als een wervelwind aan de derde beurt maar het maakte een zestal kansen op 9-3 niet af. Tegen een topploeg als Maaseik is dat spelen met vuur. Maaseik milderde tot 12-9 en dan pakte de thuisploeg uit met een memorabele redding. Hänninen blokte de tegenaanval af: 14-9 en Menen zweefde naar 17-9. Setwinst weer heel dichtbij. Dit keer kon Maaseik het tij niet meer keren.

De bezoekers kregen meteen een 6-2 om de oren in spel vier, na de time-out herstelden ze het evenwicht via Bartos (10-10), Menen kreeg het alsmaar lastiger. Depestele greep dan ook naar een time-out: 12-14, Bertini zou hetzelfde doen bij 16-16. Spanning bij de vleet met twee ploegen die mekaar plots niet meer losten. Maaseik sloeg bij 19-21 dan toch een kloofje. Dat bleek voldoende voor een driepunter.

Menen komt zaterdag weer in actie. Het gaat dan op bezoek bij VH Leuven, een directe concurrent voor de play-offs. De wedstrijd wordt al om 16 uur op gang geserveerd. Menen heeft punten nodig om dichter bij die top 6 te sluipen.