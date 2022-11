Knack Volley passeert op een drafje Achel

Rode lantaarn Tectum Achel was geen partij voor Knack Volley. Roeselare klaarde de klus in drie sets en setstanden 25-18, 25-16 en 25-18.

De thuisploeg liet zowel Verhanneman als Fasteland nog rusten in functie van de Cl-wedstrijd van woensdag tegen Civitanova. Coach Vanmedegael startte met Tammearu en Rotty op de receptie-hoek, Coolman en Leite bevokten het centrum met Koukartsev weer als hoofdaanvaller en D’Hulst aan de spelverdeling, Deroey stak in de liberotrui.

De studieronde duurde tot 10-9 maar dan kwam Coolman aan de servicelijn en met zijn heruitgevonden service stoorde hij de bezoekend spelopbouw. Bij 15-9 serveerde hij fout maar tussendoor serveerde hij twee punten op het bord en konden Koukartsev en Leite vanuit de counter scoren. Bij 21-14 stond het grootste verschil op het bord. Die bonus werd naar 21-16 afgeslankt door Staples maar Leite verzilverde de derde setbal naar 25-18.

Zelfde verhaal eigenlijk de tweede set waarbij duidelijk werd dat bij de bezoekers spelverdeler Van Leemputten alleen maar bij Staples en Dahl terecht kon om te scoren. Bij Knack scoorde iedereen, ook Rotty die in receptie ook al stand hield. Al lieten de Limburgers nogal wat opslagmissers noteren. Tot overmaat van ramp viel Dahl bij 18-10 ook nog geblesseerd uit na een duel aan het net. De vele wissels rendeerden niet en Knack rondde gemakkelijk 25-16 af.

De derde beurt bleven ook D’Hulst en Koukartsev in de huppelhoek voor Depovere en Ahyi. Het belette niet dat Knack, gedragen door servicereeksen van zowel Depovere, Rotty als Coolman 12-5 voor kwam. De Limburgers konden geen vuist meer maken al speelde Roeselare even wat slordiger wat die bonus inperkte. Tot Ahyi ook al enkele opslagbommen serveerde en Tammearu de afsluitende 25-18 scoorde.

Door het verlies van Gent op Menen komt Knack alleen kop met een bonus van twee punten op Gent dat wel al een wedstrijd meer speelde, en zes punten meer dan Maaseik dat derde staat.

Woensdag ontvangt Knack in de Champions League de Italiaanse topploeg en leider in de poule Lube Civitanova, zaterdag krijgt Knack het bezoek van Maaseik in de heenwedstrijd van de halve finale van de Beker van België.