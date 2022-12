Knack Roeselare ook na negen speeldagen nog ongeslagen na 0-3-winst in Achel

Roeselare sloot de drukke decembermaand in Achel af met een simpele zege in drie sets: 20-25, 21-25 en 18-25.

Na wat Knack de jongste maand presenteerde, kan je nog moeilijk van basisspelers en wisselspelers spreken bij het Roeselaarse stevige collectief. Coach Vanmedegael liet spelverdeler D’Hulst en hoofdaanvaller Koukartsev in de huppelhoek voor Depovere en Ahyi, Maicon Leite kreeg de stek van Coolman en Plaskie alterneerde Verhanneman die de derde beurt wel speelde na een late invalbeurt in de tweede set.

Aarzelende start

Die rotaties konden het dominante van het Roeselaarse volleybal niet inperken al startte Knack eerder aarzelend wat de thuisploeg aanvankelijk een 5-1-voorsprong bezorgde. Knack knabbelde van die achterstand weg tot een 7-4 in één ruk naar 7-8 werd omgezet via twee missers van Medenis en de twee keer scorende Ahyi van achter de driemeterlijn.

Knack nam snel een vierpuntenbonus naar 9-13 en werd niet meer verontrust want Tamearu, Ahyi en Fasteland scoorden geregeld. Leite sloeg de setbal op het bord waarna Staples de tweede setbal in het net serveerde: 20-25.

De tweede beurt sloeg Knack bij 4-8 een geruststellende voorsprong van vier punten bij elkaar, Achel kon nog wel een paar keer tot op twee punten remonteren maar nooit meer echt dreigen. De voor Plaskie net ingekomen Verhanneman besliste de tweede set: 21-25.

Verhanneman bleef de derde beurt op de taraflex. Achel kwam, net als in de beginset, wel 3-1 voor om tot 12-10 te leiden, maar ging dan zelf te veel in de fout wat het Roeselare gemakkelijker maakte de score naar 13-16 om te slaan.

Hendrik Tuerlinckx

Achel kon die achterstand nog één keer tot één punt – 13-14 – dichten, maar moest dan helemaal de rol lossen. Ook al omdat centrumspeler Leite zich positief liet opmerken. Hij scoorde in totaal 11 punten waarvan vijf in de afwerking, drie aces en evenveel bloks. Een mislukte opslag van Achel zorgde voor het einde van de wedstrijd: 18-25 en 0-3 in sets.

De competitie ligt nu stil tot 7 januari waarna Knack Volley herneemt met de confrontatie in het Haasrode/Leuven van Hendrik Tuerlinckx.