Kern van Roeselare voor volgend seizoen is compleet: acht blijvers en vier nieuwkomers

Volgend seizoen kan de staf met coach Steven Vanmedegael op kop – zijn overeenkomst loopt nog twee seizoenen – weer op een uitgebalanceerde kern rekenen. Er stond nochtans serieus werk op de plank, want maar vier spelers hadden nog een contract.

Dat zijn hoekspelers Matthijs Verhanneman en de Est Märt Tammearu naast libero Dennis Deroey, alle drie nog één seizoen, en spelverdeler Sander Depovere, die eerder al een langdurige overeenkomst tot midden 2026 ondertekende.

Daarnaast realiseerde de sportieve cel vier contractverlengingen. Setter Stijn D’Hulst en centrumspeler Pieter Coolman verlengden voor twee seizoenen. Die andere middenspeler, Rune Fasteland, kreeg een contact voor nog één seizoen. Van opposite Michiel Ahyi werd de optie voor een derde Knack-seizoen gelicht.

Vier nieuwkomers

Het nieuws dat Knack bij de Menense buren ging shoppen, was al langer geweten, maar werd nooit officieel toegegeven. Volgend seizoen speelt Speler én Rookie van het Jaar, receptie-hoek Seppe Rotty (21 jaar, 1,89 m), voor de landskampioen. Hij onderschreef een contract van drie seizoenen. Die andere Menense hoekspeler, Simon Plaskie (21 jaar, 1,91 m), tekende een overeenkomst van twee jaar.

Daarnaast komen twee buitenlanders de kern vervolledigen. De Argentijnse opposite Pablo Kukartsev (29 jaar, 2,03m), roepnaam Kuka, trok na een binnenlands hoofdstuk naar het Russische Samotlor Nizhnevartovsk en het Franse Cannes. De jongste seizoenen was hij actief in Spanje waar hij dit seizoen met Almeria Spaans kampioen werd. Hij tekende voor één seizoen.

Dat deed ook de Braziliaanse centrumspeler Maicon José Leite Costa (30 jaar, 2,04m). In Europa trad hij aan bij het Italiaanse Molfetta, het Portugese Bastardo en het Roemeense Buçuresti. Na één seizoen Teheran speelde hij het jongste seizoen weer in Brazilië, bij Montes Claros América Vôlley, waarmee hij op de derde plaats eindigde in het Mineiro Championship en met 216 punten topscorer werd van zijn team.