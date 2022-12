Jelle Sinnesael en Menen willen zich niet laten verrassen door Borgworm: “Nog twee sets alles geven”

Decospan Menen kon de punten tegen Maaseik goed gebruiken met het oog op de play-offs maar het bleef na een wisselvallige match puntenloos achter tegen Maaseik. Het liet in de tweede set drie setballen liggen en verloor met 1-3. “Jammer, want dit Maaseik was te pakken”, vond Jelle Sinnesael.

Eerst het goede nieuws: Menen staat met anderhalf been in de bekerfinale na een zeer duidelijke 0-3 in Borgworm. Het heeft volgende zondag om 19 uur in eigen zaal genoeg aan twee sets om voor het eerst in het Sportpaleis te staan. Kapitein Sinnesael wil zich niet laten verrassen.

Vol huis

“We verloren daar in de reguliere competitie met 3-1 dus weten we dat de Luikenaars ons kunnen kloppen, maar we moeten als ploeg sterk genoeg zijn om ons dit keer niet te laten ringeloren. We moeten meteen alles geven gedurende twee sets zodat we zeker zijn. Ik heb geen zin in een spannend scenario, laat staan in een golden set. Iedereen is zich bewust van de belangen. We hopen ondanks de zondagmatch op een vol huis. We hebben zelf de basis gelegd in Borgworm door de drie punten te pakken, aan ons om het nu ook helemaal af te maken.”

De basis is gelegd, nu is het aan ons om het af te maken

Decospan liet geen spaander heel van Borgworm en het vestigde zelfs een clubrecord. De Fin Jiri Hänninen mocht in de tweede set twaalf keer na mekaar opslaan. Het werd dan ook een vernederende 8-25-score.

Menen had gehoopt om op dat elan verder te gaan in de competitie tegen Maaseik maar dat liep eventjes anders. Het verloor de eerste set redelijk kansloos om nadien terug op te veren. “We lieten drie setballen liggen in de tweede beurt. Ook in de vierde set glipte een voorsprong nog uit onze handen. Elk punt had ons kunnen helpen in strijd voor de play-offs. Zeker omdat onze directe concurrenten Guibertin en Borgworm ook niets konden rapen. Nu wordt het nog knokken voor een plek bij de eerste zes. Te beginnen zaterdag tegen VH Leuven. Een op papier sterke club die we wel al konden kloppen in de voorbereiding”, herinnert Sinnesael zich.

Afscheid nadert

Voor de 37-jarige kapitein komt zijn pensioen als speler steeds dichter. “Natuurlijk denk ik er vaak aan. Het wordt toch het einde van een mooi hoofdstuk. Het zou prachtig zijn om de club nog de play-offs te kunnen schenken dit seizoen maar toch wil ik nog liever de bekerfinale halen. Dat zou pas een afscheid zijn om u tegen te zeggen. Dan heb ik echt alles meegemaakt met deze ploeg.”

Zaterdag 10 december om 16 u. VH Leuven – Decospan Menen