Knack Roeselare wint met 3-1 eerste finalepartij van Maaseik

Voor een goed volgelopen Tomabelhal nam Knack in vier sets afstand van Maaseik dat met 24-26 wel de eerste set won. Roeselare riposteerde verschroeiend met 25-13, verdubbelde met 25-19 en vermeed met 26-24 nipt de beslissende vijfde set.

Zowel Knack als Maaseik openden in hun typeopstelling al startte Roeselare weinig overtuigend want kwam 4-7 achter, vooral omdat de risicoservices vooral in missers resulteerden. Bij een 9-11 tussenstand zorgde Knack met maar liefst zes opslagmissers voor de helft van de Limburgse punten. De andere vijf punten werden vooral gescoord door Reggers die aanvallend niets miste. Met een blok op Koukartsev kregen de bezoekers een vierpuntenbonus bijeen die tot 18-22 op het bord bleef. Koukartsev had ondertussen wel zijn zwaarste hamer bovengehaald waardoor Knack in de running bleef en zelfs naar 21-22 dichtte. De verdienste van Coolman was het die door het midden voor de 19-22 zorgde en daarna vanop de servicelijn wél succes kende. Koukartsev strafte een manke receptie af naar 20-22 en Tammearu knalde vanuit de verdediging naar 21-22. Als Verhanneman Reggers blokkend counterde stond het toch 23-23. In een enerverende over en weer kon Reggers dan wel de tweede setbal naar 24-26 deelwinst doorslaan.

Knack herpakt zich

De eerste herneming herpakte Knack zich evenwel helemaal. Geen servicemissers meer bij Knack dat stilaan de controle overnam. Wel een tot 12-11 gelijk opgaand scoreverloop maar dan kwam Tammeraru aan de servicelijn en hij bleef er staan tot 19-11. Zelf zorgde hij voor twee zuivere aces én een scorende opslag waarvan de manke receptie afgestraft werd voor drie punten. Koukartsev miste niets meer, ook Verhanneman haalde een aanvallende drie op drie en tegen dat geweld vond Maaseik geen antwoord. In een kolkende Tomabelhal overrompelde Knack zijn aartsrivaal. Het setslot was tekenend voor de dominantie van Knack waar achtereenvolgens Fasteland, Koukartsev en weer Tammearu van achter de driemeterlijn Knack aanvallend naar 24-13 sloegen waarna Verhanneman een onzuivere receptie simpel aan de Maaseikse kant tipte en de gelijkmakende 25-13 set.

Servicegeweld Tammearu

In set drie ging het van 4-4 via een voor Roeselare positieve videochallenge naar 8-4 en 15-10. Bij Maaseik scoorde alleen Reggers al werd hij ook een paar keer uitverdedigd. Bij Knack scoorde Koukartsev een 9 op 12 en deed Tammearu van achter de driemeterlijn niet onder met een 3 op 4. Bij een 15-10 stand zorgde Protopsalis zowel serverend als in de afwerking dat Maaseik niet helemaal verzoop. Tammearu zorgde dan wel weer voor renderend servicegeweld maar Maaseik sloop langs twee keer Reggers toch naar 18-16. Tot D’Hulst weer op bijzonder hoog niveau verdeelde. Zowel Koukartsev als de middenspelers Coolman en Fasteland werden even verrassend als renderend aan het werk gezet naar 22-17. Het was Coolman die met een blok op Fornes de 25-19 verdubbeling rondblokte.

Tweede confrontatie in Maaseik

De vierde beurt leek Maaseik dan wel op weg naar de belle want Protopsalis en Reggers creëerden een 7-11 voorsprong en het bleef duren eer Knack die helemaal dicht kreeg bij 17-17. Bij 20-22 lagen de kansen op een belle nog altijd hoog. Tot eerst Fasteland met een blok op Reggers en dan Coolman met een muurtje tegen Bartos de 22-22 op het bord counterden. Tammearu zorgde voor een eerste Roeselaarse wedstrijdbal bij 23-23 als hij scoorde na een uitverdedigde aanval van Reggers, Protopsalis neutraliseerde die maar dan serveerde Treial buiten en joeg Protopsalis de tweede Roeselaarse wedstrijdbal ver buiten. Bertini probeerde nog even via de videochalleange maar die gaf alleen maar aan dat de bal niet geraakt was en 26-24.

Dinsdag 2 mei reist Knack voor de tweede titelconfrontatie naar de andere kant van het land. Wie eerst drie wedstrijden wint is kampioen.

(RBD)