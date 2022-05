Knack pakt verdiend dertiende landstitel na dominante finales tegen Menen

Roeselare is zaterdagavond voor de dertiende keer in de clubgeschiedenis landskampioen geworden. Het had eigenlijk geen kind aan buur Menen en domineerde de ganse play-offfinales. Zaterdag werd het weer 3-0 met 25-22, 25-20 en 25-13 als setstanden.

Menen snakte naar het einde van het seizoen terwijl de honger bij Knack groter leek dan ooit. Het stond in de sterren geschreven dat Roeselare zaterdag met de titel zou gaan lopen. Steven Vanmedegael deed het met dezelfde spelers die Menen al twee keer een pandoering gaven ook Frank Depestele hield vast aan zijn basis van de afgelopen weken.

Menen vergat een goede start te verzilveren wanneer Plaskie de kans op de 8-8 ver buiten smashte. Die gemiste kans kroop in de Meense kleren en Knack vloog plots naar 14-8. Frank Depestele moest zijn twee time-outs al opsouperen en Vanmedegael vluchtte bij 16-13 voor alle zekerheid ook maar eens in een onderbreking, bij 22-20 zou hij dat nog eens overdoen. Decospan kon niet meer dreigen, Fasteland mepte zijn ploeg naar 1-0.

Tekort op alle fronten

Menen wilde nog zo graag iets tonen maar het kwam gewoon tekort op alle fronten waardoor het nooit echt het neus aan het venster kon steken. Bij Knack bleef Desmet uit alle hoeken scoren, Menen keek machteloos toe. Via 18-12 haalden Verhanneman en maats ook het tweede spel binnen. De titel kon Roeselare nu echt niet meer ontglippen.

© MP

En toch drong Decospan nog aan via Rotty (8-7), de Torhoutenaar die een subliem seizoen speelde maar in de finales naar zuurstof moest happen. En de Roeselaarse trein was ondertussen weer op kruissnelheid met Desmet aan de opslag die van 11-11 naar 14-11 serveerde. De vechtlust sierde Menen nog, tegen een ploeg in kampioenenmodus viel echter niets meer te rapen.

© MP

Menen ging dus weer met 0-3 de boot in en zo zijn de titelfinales toch een beetje op een sisser uitgedraaid. Decospan kon geen enkele set pakken maar kijkt wel fier terug op een fenomenaal parcours in de reguliere competitie en in de play-offs.

Einde seizoen

Voor Roeselare en Menen zit het seizoen erop. Beide clubs kenden een boerenjaar. Maandag worden er nog individuele prijzen uitgereikt tijdens de Volleyproms. Noteer nu al maar dat alle hoofdprijzen tussen Menen en Roeselare verdeeld zullen worden. Voor Menen en Roeselare wacht volgend seizoen ook een avontuur in de Champions League.

(MPM)