Coach Steven Vanmedegael (Knack) voorziet moeilijke bekerconfrontatie: “Maaseik elimineren is niet simpel”

Drie dagen na de Europese confrontatie tegen Civitanova krijgen de Knackspelers zaterdag in eigen Tomabelhal een andere opdracht af te werken. In de heenwedstrijd van de halve finale van de Beker van België komt Maaseik. Dat is altijd een topaffiche.

Als Knack zich kwalificeert, kan het overigens dat we, na de titelfinale van vorig seizoen, een even West-Vlaamse bekerfinale (Roeselare-Menen) krijgen. In de andere halve finale bakkeleien Waremme en Menen voor het andere finaleticket.

Al is deze beschouwing nog niet aan de orde bij Knack-coach Vanmedegael. Hij is aan zijn tiende seizoen Knack toe, het vijfde als hoofdcoach nadat hij evenveel seizoenen de assistent was van Emile Rousseaux. Daarin hielp hij Knack als T2 aan vier titels en drie bekers. In vier seizoenen als hoofdcoach staan er drie bekers en twee kampioenenmedailles op zijn palmares.

Maar de winnaarsdrang is nog niet tanend bij Vanmedegael. Hij gaat voor een tweede dubbele slag dit seizoen. En vooral, de eliminatie vorig seizoen in eigen Tomabelhal door Menen met 1-3 in de kwartfinale ligt nog altijd op de lever. Ook Maaseik werd het jongste seizoen in die kwartfinale bij Aalst in een vijfsetter uit de beker gebonjourd. Maar niet alleen daarom verwacht de coach een moeilijke dubbelconfrontatie.

Europees

“Ik stel vast dat de Belgische competitie dit seizoen niet zo sterk gestart is. Veel ploegen zijn nog op zoek naar hun sterkste niveau. Als je ziet dat wij in competitie nu al zes punten voorsprong hebben op Maaseik en met een wedstrijd minder gespeeld twee punten meer tellen dan het tweedegeklasseerde Gent, dan domineren wij deze heenronde. Maar dat niveau is Europees niet goed genoeg leerde de openingswedstrijd tegen Tours ons.”

Sinds zaterdag en de competitiewedstrijd tegen Achel, die vlot gewonnen werd niettegenstaande Vanmedegael weer roteerde, volgen de wedstrijden drie weken lang elkaar in een rotvaart op. De spelers werken van de ene wedstrijd naar de andere match toe. Maar doet de technische staf dat ook?

“Eigenlijk wel. Na Achel stond de voorbereiding tegen Civitanova voorop, dan pas werd specifiek naar Maaseik toegewerkt. Wij werken wel volgens een vooraf opgemaakte termijnplanning. En daarin wordt er naar de speciale wedstrijden/periodes toegewerkt. Daarom ook kregen de spelers die tot nu toe minder speelminuten maakten tegen zowel Waremme als Achel de kans wedstrijdritme op te doen. Dat leerde ons dat ook die spelers klaar zijn en ons in de breedte sterker maken.”

“Na de verplaatsing naar Lissabon kon er anderhalve week op training vooral aan de fysiek gewerkt worden. Zo konden een Verhanneman en Fasteland, twee ervaren spelers, zelfs twee volle wedstrijden aan de kant blijven. Beiden zijn karakterspelers die altijd veel van zichzelf eisen en fysiek heel diep gaan. Een wedstrijdverademing is dan ook heilzaam voor hen om even te bekomen van latente botkwaaltjes.”

Twee finales

Dat Maaseik al zes punten achterstand telt, daar houdt de coach geen rekening mee voor dat dubbele bekerduel. “Het wordt zeker niet simpel om die finale af te dwingen en daarvoor moeten wij al twee finales spelen”, zegt Vanmedegael. “Ik zag in deze competitie nog maar één wedstrijd die het niveau van een topwedstrijd haalde en dat was onze thuiswedstrijd tegen datzelfde Maaseik die wij met 3-1 wonnen. En waarin de setstanden van de eerste drie beurten telkens met een verschil van maar drie punten beslecht werden.”

“Zaterdag beginnen wij evenwel beiden weer vanaf nul punten en is Maaseik al weer verder naar zijn betere niveau kunnen groeien. Het zal dan ook belangrijk zijn in die thuisconfrontatie de drie punten mee te pakken. In dat geval komt Maaseik voor de terugwedstrijd onder grote druk te staan en moeten zij ook in drie of vier sets winnen om een beslissende kwalificatieset af te dwingen. Met dan wel het thuisvoordeel voor onze eeuwige rivalen. Al bewezen wij vroeger al dat wij ook in Limburg een titelfinale kunnen afdwingen.”

Volgende week woensdag kan Knack bij Caruur Gent zijn competitiebonus nog uitdiepen en de Oost-Vlamingen op vijf punten zetten.

(Rik Bekaert)