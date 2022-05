Argentijn Pablo Kukartsev en Braziliaan Maicon Leite komen naar Knack Roeselare

Volgend seizoen zien wij bij Knack een Arno Van De Velde (Menen), Mathijs Desmet (Italië), Stijn Van Schie (Tsjechië) en Lecat niet meer in Knack-shirt volleyballen. Hun plaats wordt ingenomen door twee jonge Belgische talenten van de buren, de Argentijnse hoofdaanvaller Pablo Kukartsev en Braziliaanse middenspeler Maicon Leite.

De 29-jarige en 2,03 m grote Pablo Kukartsev, roepnaam Kuka, is een ervaren opposite die in zijn geboorteland naam maakte bij Puerto San Martin Voley, Ciudad Voley en Bolivar Voley. Hij achtte dan de tijd rijp om naar het buitenland te trekken bij achtereenvolgens het Russische Samothor Nizhnevartovsk en het Franse Cannes.

De jongste seizoenen was hij vooral actief in Spanje. Eerst bij Unicaja Costa de Almeria met winst in de beker en supercup, daarna bij Guaguas om het jongste seizoen weer bij Almeria Spaans kampioen te worden. Hij onderschreef een overeenkomst voor één seizoen.

Maicon Leite

Voluit heet de Braziliaans Maicon José Leite Costa, een 30-jarige en 2,04 grote centrumspeler is het. Nadat hij voor enkele clubs in zijn thuisland speelde waagde hij de sprong naar Europa. Hij trad achtereenvolgens aan bij het Italiaanse Molfetta, het Portugese Bastardo en Roemeense Buçuresti.

Hij verlegde zijn horizonten naar het Midden-Oosten in Teheran om het jongste seizoen weer in Brazilië te volleyballen. Bij Montes Claros América Vôlley was dat waarmee hij op de derde plaats eindigde in het Mineiro Championship. Als centrumspeler werd hij er topscorer van zijn team met 216 punten waarmee hij de tweede beste aanvaller was in deze competitie.

(RBD)