VVG Alveringem stopt met zijn herenploeg: “Nog meer de kaart van jeugd en dames trekken”

Na meer dan 30 jaar met een herenploeg in de provinciale reeksen te hebben gespeeld, zal VVG Alveringem volgend seizoen enkel een eerste damesploeg in competitie hebben. Tijdens dat seizoen zonder eerste herenploeg wil VVGA nog meer de kaart van de jeugd en dames trekken.

“Onze damesploeg wordt volgend seizoen onze enige eerste ploeg in competitie”, bevestigt Dimitri Beck van het Alveringemse bestuur. “We hadden dit jaar extra middelen vrijgemaakt om in de linkerkolom van vierde provinciale te kunnen voetballen, maar door externe factoren moeten we er nu toch voor kiezen om geen herenploeg in vierde provinciale in te schrijven. Blijkbaar is de lokroep van omringende clubs groter. De laatste jaren zien we dat teams die altijd in hogere reeksen hebben gespeeld nu in de lagere reeksen terecht zijn gekomen of met een B-ploeg beginnen. Denk dan bijvoorbeeld aan Koksijde, Veurne, De Panne en Diksmuide.”

Domino-effect

“Daardoor wordt het steeds moeilijker om onze basisspelers te kunnen behouden. Dat komt omdat ze bij de grotere clubs vaak een grotere financiële vergoeding worden aangeboden, waardoor we met een domino-effect te maken krijgen. Als de betere spelers vertrekken, wordt het automatisch ook lastiger om nieuwe spelers aan te trekken. Met de overblijvende spelers hebben we in onderling overleg besloten dat de fun-factor primeert en dat we daarom een stevige reservenploeg in competitie zullen brengen, maar dus geen herenploeg in vierde provinciale.

“Zonder herenploeg in 4de provinciale krijgt onze club de tijd om te herbronnen”

Dat zal ons als club de tijd geven om even te herbronnen en na te denken over de toekomst. Het is wel onze ambitie om na volgend seizoen weer met een eerste herenploeg te starten. Die ploeg moet dan hoofdzakelijk uit Alveringemnaars bestaan, met hier en daar wat aanvullingen waar dat nodig is. Als club is het vooral onze ambitie om de nodige doorstroming van onze jeugd naar de eerste ploeg te kunnen blijven voorzien. Daarom willen we op termijn weer een eerste ploeg in competitie brengen”, aldus de 48-jarige Alveringemnaar. Komend seizoen zal VVGA zo de mogelijkheid krijgen om nog meer de focus op de damesploeg en de jeugd te leggen.

Damesploeg

“Met onze damesploeg in tweede provinciale zijn we in de streek een van de weinige clubs met een damesteam, waardoor we onze dames nog meer in de verf willen zetten en ondersteuning willen geven. Zo trekken we volgend seizoen nog meer de kaart van de jeugd, de dames en de Alveringemnaars die bij de beloftenploeg willen blijven voetballen. Dat zijn er een 20-tal, waarmee we op termijn dus weer een eerste herenploeg in competitie willen brengen”, besluit Dimitri Beck.