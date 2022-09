SK Staden verrast met aantrekken Raquel Viaene: “Mijn voetbalcarrière krijgt plots een andere wending”

De dames van eersteprovincialer SK Staden pakten vorige week nog met een opmerkelijke transfer uit. Het bestuur wist immers de 23-jarige verdedigster Raquel Viaene te strikken. De Roeselaarse speelde tot voor kort bij eerstenationaler AA Gent, maar haakte in februari bij de Buffalo’s af door werkomstandigheden.

“In mijn prille jeugdjaren heb ik bij de jongens bij KSK Oostnieuwkerke gespeeld”, opent de vastgoedmakelaar. “Als 14-jarige werd ik naar de dames van Club Brugge getransfereerd. Daar heb ik ruim acht jaar op hoog nationaal gespeeld en zelfs enkele caps gekregen bij de jeugdploegen van de Red Flames.”

Rudy Blanchard

“Vorig jaar verhuisde ik van ploeg, namelijk naar AA Gent. Daar heb ik zelf in februari beslist om te stoppen met voetballen. De combinatie van mijn werk met de dagelijkse trainingen bij de Buffalo’s waren onhoudbaar geworden.”

“Aanvankelijk was het de bedoeling om volledig te kappen met voetballen en andere sporten te ontdekken. Rudy Blanchard, die ik nog als jeugdtrainer had bij Oostnieuwkerke, was echter op de hoogte van mijn situatie en polste naar mijn diensten.”

In hart van defensie

“Ik moet eerlijk zijn dat ik toch wel getwijfeld heb na zijn aanbieding. De testtraining trok me uiteindelijk over de streep. Daar werd ik echt heel goed onthaald door de groep en was ik meteen een van hen.”

“Ondertussen heb ik zondag al een eerste wedstrijd afgewerkt, eigenlijk een halve, want na de pauze viel ik pas in. De trainer posteerde mij in het hart van de defensie en ik denk mijn werk aardig gedaan te hebben. Zondag begint echter het ‘echte’ werk.”

Nobele onbekende

De Stadense dames openen zondag direct thuis tegen de verre buren van KSV Rumbeke. “Net als andere tegenstanders is ook deze formatie voor mij een nobele onbekende. Ik verneem wel dat ze net als Staden steeds naar voetballende oplossingen zoeken en niet telkens de bal vooruit sjotten. Ik verwacht dus wel een spannende wedstrijd, hopelijk trekken wij natuurlijk aan het langste eind en is het een aanzet voor een mooi seizoen.”

“Wat de verwachtingen zijn? Ik hoor dat Staden de voorbije jaren altijd in de top vijf is geëindigd. Ik denk dat dit nu ook een realistisch doel moet zijn als ik zie hoe goed onze kern gestoffeerd is, maar een seizoen is onvoorspelbaar. Op mij kunnen ze echter rekenen om dit doel te realiseren”, besluit Raquel. (SBR)