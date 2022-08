Straffe transfer voor Dames SK Staden A

Raquel Viaene komt de rangen van eersteprovincialer Dames SK Staden A versterken.

Raquel genoot haar opleiding bij de jeugd van Oostnieuwkerke en speelde daarna 8 jaar bij Club Brugge ( kapitein) en 1 jaar voor AA Gent.

Ze werd ook geselecteerd als Red Flame bij onze nationale jeugdselecties ( U16, U17 en U19).

Het was haar hoofdcoach Rudy Blanchard die haar uiteindelijk over de streep trok. Met deze straffe transfer is het duidelijk dat SKS terug de top viseert. (SBR)