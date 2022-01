KFC Heist (1) aast op tweede plaats en bekerfinale: “Met meer vertrouwen naar volgend seizoen”

Provinciaal kampioen zal het vrouwenteam van KFC Heist dit seizoen niet worden. Na het ongenaakbare Famkes Westhoek Diksmuide Merkem B, de beloftenploeg van de eerstenationaler, is de tweede plaats pakken wel een ambitie.

Katinka Dubois heeft een aantal taken bij KFC Heist: de trainingen in goeie banen leiden, op competitiedagen een elftal kiezen én doelpunten maken. Iets wat de gewezen speelster van Club YLA nog altijd aardig lukt. Na elf matchen zit ze aan 23 treffers. Zondag probeert ze met haar ploeg de leider het eerste puntenverlies aan te smeren. Niet evident. De heenmatch eindigde op 8-0.

“Klasseverschil is er ook, al waren de cijfers overdreven”, weet Katinka Dubois. “Voor ons kwam die partij ongelegen. We stonden compleet, maar we lasten toen een teambuildingsweekeinde in. Wat betekent dat we niet fris aan de aftrap kwamen.”

“Bovendien deden bij de thuisploeg in de as enkele speelsters uit de kern van hun eerstenationaler mee. Intussen zetten wij stappen vooruit.”

Waardoor KFC Heist uitzicht heeft op de tweede plaats. SK Staden begint het tweede deel van de competitie als vice-leider met één punt meer dan Heist. “Tweede in het eindklassement levert niets op”, weet speler-trainer Dubois. “Behalve op mentaal vlak. Dan stap je met wat meer vertrouwen naar het volgende seizoen.”

“Ik denk niet dat we in tweede nationale zouden misstaan. De ambitie is er, maar promotie is niet voor dit seizoen. Onze ploeg is vrij jong. Ik denk dat er nog heel wat progressiemarge is. Ik probeer er wat looplijnen in te krijgen en automatismen te kweken.”

Finale van Beker

Wat niet alleen kan uitmonden in de papieren titel van vice-kampioen, maar ook in een ticket voor de finale van de Beker van West-Vlaanderen. Heist speelt de halve finale bij reeksgenoot VK Egem B. Die wedstrijd stond op 9 januari gepland, maar kon door de coronamaatregelen niet plaatsvinden. In de andere halve finale neemt competitieleider Famkes Westhoek Diksmuide Merkem B het op tegen SK Reningelst A.

(HF)