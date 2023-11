Einde van een tijdperk: de hoogtepunten uit twaalf jaar Vincent Mannaert bij Club Brugge

Vincent Mannaert verlaat op het einde van het seizoen Club Brugge na een periode van 12 jaar, gelardeerd met successen op en naast het veld. Begin 2011 werd hij er algemeen manager, een overzicht van de hoogtepunten uit zijn Brugse carrière.

De komst van Preud’homme

Na heel wat seizoenen zonder prijzen besefte Mannaert dat het tij moest keren. In september 2013 werd Michel Preud’homme aangesteld om Brugge weer te laten meestrijden voor de prijzen. In 2015 volgde de Beker van België, de eerste trofee sinds 2007.

Zijn eerste landstitel

Een seizoen later volgt de oppergaai voor Mannaert. Michel Preud’homme brengt heel Brugge in een delirium na de eerste landstitel in elf jaar. Als kers op de taart haalt Brugge de titel in eigen huis binnen na een klinkende 4-0-zege tegen aartsrivaal Anderlecht.

Het kampioenenbal

In 2016 weerklinkt op Jan Breydel voor het eerst sinds 2005 weer de hymne van het kampioenenbal. Club wordt gespaard tijdens de loting maar eindigt wel troosteloos laatste met 0 punten in een groep met Leicester, Kopenhagen en Porto.

Het Belfius Basecamp

In 2019 neemt Club Brugge zijn intrek in het Belfius Basecamp. De trainingsvelden en de infrastructuur kennen zijn gelijke niet in België, een nieuwe stap op weg naar nationale dominantie. Heel wat nieuwe transfers trekken grote ogen als ze een rondleiding krijgen.

Preud’homme en Mannaert. (foto Belga) © KURT DESPLENTER BELGA

Drie op een rij

Tussen 2019 en 2022 valt Club Brugge niet af te stoppen in de eigen competitie. Onder Philippe Clement haalt blauw-zwart voor het eerst sinds eind jaren 70 en een zekere Ernst Happel drie landstitel op een rij. De Brugse dominantie doet pijn bij de concurrenten.

Lucratieve Champions League

Niet enkel de landstitels zijn een doorn in het oog voor de andere titelpretendenten, de vele miljoenen die Brugge oogst in de Champions League maken het extra pijnlijk. Vijf seizoenen op rij maakt Brugge deel uit van de Europese elite. Het hoogtepunt kwam in 2023 met een Europese overwintering op het allerhoogste niveau.

Keiharde onderhandelaar

Prijzen en trofeeën doen ook de marktwaardes van de spelers stijgen. Mannaert toont zich een keiharde onderhandelaar die het onderste uit de kan weet te halen. Paolo Maldini kwam meerdere keren naar België om uiteindelijk De Ketelaere los te weken voor een recordbedrag van 32 miljoen euro.

Mannaert met Leopold Lippens. (foto Belga) © KURT DESPLENTER BELGA

Mislukte beursgang

Niet alles wat Mannaert aanraakte, veranderde in goud. In maart 2021 probeerde Club als eerste Belgische ploeg naar de beurs te trekken, in navolging van ploegen zoals Ajax. De interesse was echter te karig en de beursgang kwam er uiteindelijk niet.

De recordomzet

176 miljoen euro, een bedrag om van te duizelen. Nooit eerder boekte een Belgische club zoveel inkomsten als Club Brugge in 2022-2023, ook het vorige record stond al op naam van Club. Mannaert maakte van Club een commercieel bedrijf dat steevast groene cijfers kan voorleggen.

Het nieuwe stadion?

Om nog verder te kunnen doorgroeien en eventueel te wedijveren met de Europese elite is een nieuw stadion nodig. Mannaert besefte als geen ander dat dit voor nog meer inkomsten zou zorgen. Twaalf jaar na zijn aanstelling is er echter nog steeds geen witte rook, een domper voor de prima zakenman die Mannaert is. (JT)