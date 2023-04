Reserven B van SK Elverdinge verlengen hun titel

De B-reserven van SK Elverdinge volgen zichzelf op als kampioen.

Ondanks het uitzonderlijke seizoen met 23 overwinningen in 24 wedstrijden werd het toch nog nagelbijten tot de allerlaatste minuten op het veld van KFC Poperinge. Enkel een overwinning volstond immers voor de titel en pas in de 92ste minuut viel het winnende doelpunt. Dat resulteerde in een enorme vreugde-uitbarsting op en naast het veld. (WP)