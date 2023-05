Ruud Vormer en Jelle Vossen blijven Zulte Waregem dan toch trouw: beide sterkhouders tekenen voor twee seizoenen

Het leek al een tijdje de goede kant op te gaan en het is nu ook officieel. Ruud Vormer blijft ondanks de degradatie toch bij Zulte Waregem. Ondanks in januari aangegeven enkel te blijven bij het behoud, besluit de 35-jarige middenvelder nu toch aan de Gaverbeek te blijven. Net als Jelle Vossen. Hij en Ruud Vormer tekenen allebei tot 2025.

“In de korte tijd dat ik onderdeel maakte van deze club, voelde ik me meteen thuis. Door mijn blessure heb ik helaas niet alles kunnen geven, wat ik van tevoren had verwacht. Deze club hoort niet thuis in 1B, maar toch is het zo gelopen. Dit voelt als een onafgesloten hoofdstuk voor mij. Samen met mijn gezin besloot ik om het komende jaar alles op alles te zetten, om hier terug uit te komen. Samen met het team en de fans gaan we alles geven om terug te komen in 1A. We schrijven dit hoofdstuk samen verder, ik blijf de komende twee seizoenen bij Essevee”, kondigt Vormer zelf aan in een filmpje.

Fans, Ruud heeft een boodschap voor jullie! 🗣#trotsomboertezijn pic.twitter.com/bJTd8pBJqt — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) May 30, 2023



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Ook Vossen blijft: “Beslissing van het hart”

En nog goed nieuws voor Essevee. Naast Ruud Vormer blijft ook z’n maatje Jelle Vossen bij Zulte Waregem. De spits tekent net als Vormer bij tot 2025. Zo houdt Essevee twee van hun sterkhouders aan boord.

“Toen ik klein was, gaven mijn ouders mij de raad om mijn hart te volgen. Bij elke beslissing opnieuw doen, waar je je goed bij voelt. Dan kan je er geen spijt van krijgen. Toen ik klein was, zeiden m’n ouders dat je een tegenslag enkel kunt verwerken door harder terug te vechten. Niet in een hoekje zitten, maar nog harder werken dan ooit. Die kleine Vossen neemt nu een belangrijke beslissing, eentje van het hart en om sterker terug te komen: ook de komende twee jaar blijf ik bij Essevee.”

Trainersduo

Zulte Waregem behoudt ook het vertrouwen in Frederik D’Hollander als T1. Davy De Fauw staat hem bij als T2. © Belga

Eerder raakte ook al bekend dat Zulte Waregem volgend seizoen het vertrouwen behoudt in Frederik D’Hollander als T1. Davy De Fauw staat hem bij als T2.