Zulte Waregem behoudt het vertrouwen in coaches D’Hollander en De Fauw

De beslissing is gevallen: Zulte Waregem doet het komend seizoen in 1B verder met Frederik D’Hollander als T1. Davy De Fauw staat hem bij als T2. Dat is ook het duo dat Essevee op het einde van afgelopen seizoen leidde en de degradatie net niet kon vermijden.

“Op de structuur en het enthousiasme waarmee we het vorige seizoen afsloten, willen we verder bouwen om Essevee opnieuw naar het hoogste niveau te brengen”, vertelt D’Hollander op de clubwebsite. “De ontgoocheling van het voorbije seizoen moet de brandstof vormen om er dit seizoen extra hard tegenaan te gaan.”

Beide heren tekenen een contract van onbepaalde duur.