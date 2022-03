Mignolet in doel tegen Ierland, De Ketelaere in de spits?

Onze Rode Duivels staan voor een tweeluik aan onbeduidende interlands. Zo zijn de grote namen zoals Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois er niet bij. Bondscoach Roberto Martinez riep alleen spelers op die minder dan 50 caps hebben en voor hem is het een ideale aangelegenheid om te kijken naar de toekomst.

Op zaterdagavond spelen de Rode Duivels in en tegen Ierland ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de Ierse bond. Hoewel het maar gaat om oefeninterlands, neemt Martinez de wedstrijden erg serieus. “Ik kijk met de nodige interesse uit naar deze twee wedstrijden”, liet de bondscoach optekenen.

Speelminuten maken

“Iedereen in deze selectie krijgt de mogelijkheid om zich te bewijzen in functie van het WK in Qatar. Vandaar dat we deze jongens de kans geven om zich te tonen.” 26 spelers maken deel uit van de selectie en het is de bedoeling dat velen van hen speelminuten maken, onder hen ook West-Vlaming Charles De Ketelaere, benieuwd welke invulling hij zal krijgen. Misschien wel als speerpunt vooraan in afwezigheid van Romelu Lukaku.

“Niet alle spelers zullen in actie komen, maar wel bijna iedereen.” Onder hen wellicht ook debutant Siebe Van der Heyden, die ooit nog eventjes uitkwam voor KV Oostende. Dit seizoen is hij bezig aan een prima seizoen bij competitieleider Union.

Mignolet in doel

Over de opstelling tegen Ierland zaterdagavond gaf de bondscoach al een kleine toelichting. Zo zal Club Brugge-doelman Simon Mignolet starten in doel. Een fijne ervaring voor de goalie die eerder deze week voor de tweede keer vader werd. Zijn zoontje Vin werd maandag geboren.

“Simon Mignolet zal in doel staan. Voor de rest kan ik nog niet veel zeggen. De spelers weten het zelf ook nog niet. Ik kan wel zeggen dat iedereen fit is, 22 veldspelers en 4 doelmannen.”

De Rode Duivels trainden vrijdag in Dublin. © BELGA/BRUNO FAHY

Wie ook aan de aftrap zal komen is Youri Tielemans. Hoewel hij nog maar 24 jaar is, is hij een van de anciens van deze selectie. In afwezigheid van de grote namen zal hij morgen de kapiteinsband rond de arm mogen spelden.

Sowieso is het resultaat in de volgende twee wedstrijden bijzaak, Martinez zal vooral uitkijken wie zich in de kijker kan spelen met het oog op het WK in november. Ierland wordt alvast een stevige tegenstander. De Ieren teren op hun vechtlust en zijn inmiddels zes interlands ongeslagen.