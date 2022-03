Club Brugge-doelman Simon Mignolet voor de tweede keer vader

Heuglijk nieuws bij de start van de lente voor Brugge-doelman Simon Mignolet. Hij werd namelijk voor de tweede keer vader.

Mignolet maakte de geboorte van zoontje Vin wereldkundig via sociale media. Het is het tweede zoontje voor Mignolet en zijn vriendin Jasmien. In oktober 2019 kwam Lex ter wereld.

Gisteren verdedigde Mignolet nog het doel tijdens de overwinning tegen Racing Genk. Deze week sluit hij aan bij de Rode Duivels, maar dat zal wellicht dus wat later zijn dan zijn collega’s die vandaag al arriveerden in Tubeke voor het tweeluik tegen Ierland en Burkina Faso.