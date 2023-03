Hard in hun muziek, hard in het supporteren voor hun club/vereniging. Dat zijn hardrockers Henk Vanhee (Club) en Roel Jacobus (Cercle). Zij vormen dit seizoen onze VAR, oftewel onze Voetbal Analyserende Rockers. Beurtelings werpen ze hun blik op de meest opvallende voetbalmomenten.

Groen-zwarte overlevingsdrang is kunst

Na acht wedstrijden kwam een einde aan de reeks zonder nederlagen. Deze fraaie ‘streak’ leidde ons netjes naar de linkerhelft van de rangschikking. Hoog en droog boven de degradatieplaatsen waar voorheen groen-zwarte overlevingsdrang tot kunst verheven werd. Chapeau voor coach Muslic en zijn assistenten om de troepen tot een moeilijk te kloppen geheel te smeden. Geen beter compliment dan om de haverklap van tegenstanders te horen dat niemand graag onze energieke lopers ziet komen. Zonder zweet haal je tegen Cercle geen glorie.

Die grinta was er bij Anderlecht, dat het meeste aantal kansen versierde. Maar in Brugge weten we dat de keeper óók meespeelt. Warleson bewees dat hij een topper is. Bij de trap van Denkey voor 1-1 op de paal was ons geluk helaas al opgebruikt. Meteen daarna bezegelde een afgeweken floddervoorzet van de thuisploeg ons lot. De rode kaart voor Denkey was terecht, ware het niet dat matennaaier Vertonghen dan zelf al niet meer op het veld had mogen staan. Alle kranten toonden maandag het beeld van zijn opengesperde hand op Kevins gezicht.

Man van “Match of the day”

Voor één keer verdient een ex-voetballer de titel van man van het weekend. Gary Lineker presenteert sinds jaar en dag mijn favoriete programma “Match of the day” op BBC. Hij blinkt uit door zijn slimme analyses en aimabele omgang. Lineker is de beste ontkenning van het cliché dat voetballers dom en lomp zouden zijn. Op Twitter uitte hij zijn verontwaardiging over hoe de Britse regering naar vluchtelingen kijkt. Zeer begrijpelijk: het plan om iedereen die de oversteek van het Kanaal overleeft op een vliegtuig naar een kamp in Rwanda te zetten, is wansmakelijk.

“Gary Lineker is de beste ontkenning van het cliché dat voetballers dom en lomp zouden zijn”

Hij werd door de BBC geschorst met het argument dat hij als presentator van een neutrale omroep geen mening mag uiten. Prompt legden zijn collega’s uit solidariteit het werk neer. De leiding van de BBC keerde met hangende pootjes en beschaamd op zijn beslissing terug. Want waar is een democratisch en beschaafd land mee bezig als een burger zich niet over mensenrechten mag uitspreken?

Plezant tot op het einde

De Belgische voorcompetitie komt in de beslissende fase. In de laatste vijf matchen worden de tickets voor de twee play-offs en de degradatieplaatsen vastgelegd. Ettelijke jaren was de “mathematische redding” de schoonste dag van de Cerclesupporter. De 17 punten voorsprong in een seizoen met maar liefst drie dalers is een enorm resultaat.

Mag Cercle dan achterover leunen? Bah neen, gij! De met bloed, zweet en tranen veroverde achtste plaats mag je niet zonder slag of stoot prijsgeven. Elk punt is een stunt tegen leider Genk en binnen twee weken Antwerp. Maar tegen Kortrijk, Sint-Truiden en Zulte Waregem moeten we voluit voor negen op negen gaan. Het blijft dit jaar plezant tot op het einde.