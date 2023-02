West-Vlaamse videoref na elleboogstoot Buchanan vervangen voor bekermatch Antwerp-Union

Kevin Van Damme, de West-Vlaamse videoscheidsrechter (VAR) die een elleboogstoot van Club-speler Buchanan ongemoeid liet, wordt voor de bekermatch Antwerp-Union vervangen. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Ondertussen leefde een grapjas zich uit met de Wikipedia-pagina van de ref.

Het Referee Department oordeelde maandag dat aanvaller Tajon Buchanan van Club Brugge een rode kaart had moeten krijgen voor zijn elleboogstoot aan het adres van Emmanuel Orban van AA Gent. Videoref Kevin Van Damme greep echter niet in. “Omdat de scheidsrechter het niet heeft gezien, wordt een VAR-interventie verwacht en een rode kaart voor de Club Brugge-speler voor gewelddadig gedrag. Omdat de bal reeds uit het spel is bij de elleboogovertreding, kan enkel een disciplinaire sanctie toegepast worden”, zei Frank De Bleeckere. De West-Vlaming moest normaal gezien donderdag ook als VAR optreden in de bekermatch tussen Antwerp en Union, maar wordt vervangen.

💥 De elleboogstoot van Tajon Buchanan

🦵 Het gestrekte been van Djeidi Gassama



Frank De Bleeckere geeft tekst en uitleg. 👇 pic.twitter.com/PDPjocsEyG — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) February 27, 2023



Dat Van Damme de elleboogstoot van Buchanan ongemoeid liet, kan op heel wat kritiek rekenen. Ondertussen nam een grapjas de Wikipedia-pagina van de ref onder handen. Hij kreeg er de bijnaam ‘Blinde Kevin’ en onder de foto wordt hij omschreven als ‘Blauw zwart fan’.

Een grapjas nam de Wikipedia-pagina van Van Damme onder handen. © Wikipedia

De beslissing van Kevin Van Damme was overigens niet de enige VAR-misser afgelopen weekend. Een tackle met de voeten vooruit van Eupen-speler Gassama op doelman Majecki van Cercle Brugge bleef ook onbestraft. “Het Referee Department vraagt een VAR-interventie en een rode kaart voor ernstig gemeen spel”, aldus De Bleeckere. Majecki raakte trouwens geblesseerd aan de borst en staat zes weken aan de kant.