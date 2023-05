We hebben nu zowaar de sleutel van de eerste plaats in eigen handen

Hard in hun muziek, hard in het supporteren voor hun club/vereniging. Dat zijn hardrockers Henk Vanhee (Club) en Roel Jacobus (Cercle). Zij vormen dit seizoen onze VAR, oftewel onze Voetbal Analyserende Rockers. Beurtelings werpen ze hun blik op de meest opvallende voetbalmomenten.

Geheimen van het tactisch steekspel

Het sportieve feestje blijft duren. Na de energieke klim van de kelder van het klassement naar play-off 2 stormen onze troepen onverstoorbaar verder. De thuismatch tegen Standard was een oefening in nagelbijten en geduld. We zagen een match die aan de oppervlakte volledig dichtzat. Maar gaandeweg werden de geheimen van het tactisch steekspel zichtbaar. Onze lichte voorhoede beet zijn tanden stuk op de twee Luikse torens met daartussen een sluwe Dussenne, terwijl helemaal achterin hun doelman in het luchtruim heerste. Elke bal hoger dan de schouders leek bij voorbaat een verloren keuze.

Aan hun tongval te horen, kwamen mijn achterburen uit het zuiden van de provincie. We raakten aan de praat en het bleken supporters van KV Kortrijk. Nadat de competitie voor hen afgelopen was, kwamen ze kijken naar Cercle waar ze “zoveel goeds over hoorden”. Doelpunten en ander fraais was er die avond helaas niet te zien. We keuvelden over ons wederzijds gevoel over de afhankelijkheid van een buitenlandse eigenaar.

Onbegrijpelijke uitleg

We misten de lengte en kracht van niet de wedstrijdfitte Jesper Daland. Zowel in het naar voren oprukken als achterin. Vervanger Marcelin deed zijn best, de tribune hield collectief de adem in toen Emond zomaar kon doorlopen. Gelukkig verkleinde Majecki millimeterscherp de hoek. Bij een tweede doorbraak kon Ravych de situatie alsnog herstellen.

“Laat mijn kop gerust want ik moet snel naar een bedankingsdiner bij Standard”

De brilscore was enkel te ‘danken’ aan de onbegrijpelijk onbestrafte penaltyfout op Siquet. De uitleg van de scheidsrechtersbaas enkele dagen later was zo mogelijk nog mysterieuzer: “Voor de ref op het terrein was dit inderdaad een duidelijke fout maar de VAR kijkt naar het totaalbeeld.” Wellicht is dat codetaal voor: “Laat mijn kop gerust want ik moet snel naar een bedankingsdiner bij Standard.” Gelukkig rechtte onze ploeg een week later de rug met een klinkende 3-5-spektakeloverwinning in Westerlo. Meteen goed voor de tweede plaats in het klassement.

Rechtstreeks duel met Gent

We hebben nu zowaar de sleutel van de eerste plaats in eigen handen. De vijf punten achterstand op leider Gent kunnen we in een dubbel rechtstreeks duel helemaal uitwissen. Zaterdag ontvangen we Gent thuis en zeven dagen later volgt de return in de Arteveldestad. Al mag je nooit het sterke en lepe Standard uit het oog verliezen.

Net zoals je altijd de krant moet blijven lezen, zeker als het nieuws de wenkbrauwen doet fronsen. Deze week meende Het Laatste Nieuws te weten dat Monaco van Cercle af wil. Dit direct door Cercle en Monaco weerlegd. Het artikel gaf sterk de indruk dat een redacteur zijn persoonlijke opinie ophing aan het kapstokje van een niet te controleren anonieme bron. Maar de twijfel is gezaaid en waar rook is, was in het verleden al vaak vuur. Ik moest aan de mensen van Kortrijk denken.