Wat wordt het deze week: een spandoek voor oud-speler “Leve Eddy Snelders”?

Hard in hun muziek, hard in het supporteren voor hun club/vereniging. Dat zijn hardrockers Henk Vanhee (Club) en Roel Jacobus (Cercle). Zij vormen dit seizoen onze VAR, oftewel onze Voetbal Analyserende Rockers. Beurtelings werpen ze hun blik op de meest opvallende voetbalmomenten.

Alweer beter dan de heenronde

Bij deze eerste Cercle-column van het jaar wens ik alle groen-zwarte lezers een gezond, gelukkig en sportief plezant 2024. Of we tegen de volgende Nieuwjaar een andere aandeelhouder dan Monaco hebben, is klap voor aan de toog. In de moderne wereld is nu eenmaal alles en altijd te koop. Aan alle supporters van andere ploegen die dit stukje mee lezen, wens ik veel sterkte, want met dit Cercle heb je nog niet gedaan.

Dat ondervond alvast Genk. Al na zes minuten raapte Kévin Denkey de draad weer op waar hij hem ijlings had moeten laten vallen om in Togo zijn moeder te begraven – bij deze ons medeleven gewenst. Onze topschutter scoorde met een enig mooi hakje de 0-1, die hij ingetogen en waardig vierde. De groenhemden speelden de lokale fusieploeg van het kastje naar de muur. Maar wie vergeet te scoren, krijgt altijd het deksel op de neus. Daardoor ging uiteindelijk geen overwinning maar slechts een 1-1-gelijkspel mee naar Brugge. Maar alweer een beter resultaat dan het 0-1-thuisverlies in de heenronde.

In hun onderbroek in de sloot

We zagen het afgelopen jaar in binnen- en buitenland te veel zogenaamde supporters die uit persoonlijke onvrede het wedstrijdverloop verstoorden. Na onder meer Anderlecht en Charleroi zocht nu een deel van de RWDM-aanhang zijn moment van dwaze glorie. Op de training (moeten die gasten niet werken?) spelden ze de spelers de les om zich beter in te zetten, anders zouden ze de match stilleggen. Met in het filmpje een gemaskerde lafaard als topschreeuwer.

“Of er dit jaar een andere aandeelhouder dan Monaco komt, is klap voor aan de toog”

Hoe zou zoiets onthaald zijn door historische strijders als hun eigen Johan Boskamp of onze Patrick Ipermans, Alex Camerman of Bram Van Kerkhof? Na een schalkse knipoog kieperden die allicht minstens vijf zulke idioten in hun onderbroek in de sloot. Karakter tonen, lachen, gieren en brullen! Maar neen, de brave spelers van RWDM bibberden als makke schapen. Zoals aangekondigd, legden de hooligans bij een de achterstand tegen Eupen met projectielen de match stil. Waarom hield RWDM dat zootje niet op voorhand buiten? Gooi ploegen die niet tegen wandaden willen optreden uit de liga. Punt.

Spandoek “Leve Eddy Snelders”

Plaatsvervangende schaamte voelde ik voor de spelers van Antwerp. Die schaarden zich achter een spandoek voor steun aan pervers haantje Marc Overmars. Wat wordt het deze week: een spandoek voor oud-speler “Leve Eddy Snelders”?

Vrijdagavond krijgen we nog zo’n heetgebakerde standjes op bezoek. Althans vurig op de tribunes, niet op het veld. Want dit jaar krijgt geen enkele coach Standard aan de praat. Al kan dit modale ploegje rare sprongen maken en is waakzaamheid geboden. Zeker omdat onze jongens nog aan het groeien zijn. We treden coach Muslic volmondig bij in zijn analyse dat ze op Genk nog dat tikkeltje te kort kwamen om de wedstrijd vóór de rust al te beslissen. Tegen Standard een nieuwe kans.