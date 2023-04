Wat maakt Cercle-trainer Miron Muslic zo succesvol?

Cercle Brugge nam onder Dominik Thalhammer een desastreuse start met 6 op 27. Miron Muslic nam begin oktober vorig jaar over en behaalde in de 25 matchen die volgden 44 punten met als resultaat: een plaats in de Europe play-offs. Muslic kan zich met die cijfers stilaan tot het kransje toptrainers rekenen. “Hij heeft het vuur, de drijfveer, de sterkte en de wil om te slagen.”

Vijf punten meer dan in de vorige campagne: dit is het derde seizoen waarin Cercle vooruitgang boekt. Al is de top 8 wel heel straf. Het is de bevestiging van waar de Vereniging afgelopen jaren naar toe heeft gewerkt. En waar iedereen heeft aan meegewerkt. De fans, de hele entourage van Cercle, de mensen binnen het bestuur, de dagelijkse werking, de medische en vooral de sportieve staf onder leiding van Carlos Avina. En het effect-Muslic vooral.

Goede motivator

De Bosnische Oostenrijker bracht verfrissing en kan als geen ander een team motiveren. Andere coaches die nog niet zo lang geleden bij Cercle hun stempel drukten, zijn ongetwijfeld Bernd Storck en voordien Franky Vercauteren. Daarna was er Yves Vanderhaeghe als een meer brave, zalvend type trainer. Storck had een harde hand, was heel rechtlijnig en dankbaar. Hij betrok iedereen. De sterke persoonlijkheid Muslic is tactisch en communicatief wellicht de meest complete trainer. Storck week niet af van zijn eigen ideeën en principes, terwijl Muslic wel in dialoog gaat – hij kan ook luisteren. Zijn voorganger Thalhammer was ook tactisch sterk maar kon zijn manier van spelen moeilijker overbrengen, een koppigaard die te veel uitging van het negatieve. Hij gaf ook een nerveuzere indruk dan Muslic.

Contract verlengd

Sportief directeur Carlos Avina is uiteraard zeer tevreden dat hij zeven maanden geleden Muslic tot hoofdtrainer promoveerde. “Hij is een jonge getalenteerde coach. En er komt meer, want hij verlengde zijn contract intussen tot midden 2024. Miron had wat tijd nodig, maar ik zag al in september dat hij over het potentieel, de persoonlijkheid, het charisma, de kwaliteiten en de goede ideeën beschikte. Alsook de kennis en het inzicht van hoe we met Cercle wilden voetballen.”

Individuele aanpak

Het plan met Muslic was bij zijn komst reeds dat hij zich als assistent-trainer verder kon ontwikkelen tot hoofdtrainer.

“Aanvankelijk moest hij een goede assistent zijn. Toen het moment er kwam, heeft hij de taak als hoofdcoach met beide handen gegrepen. We tonen nu dus aan dat we niet alleen spelers opleiden, maar ook trainers”, aldus Avina.

“Als de spelers de filosofie hebben om hun trainer te volgen in het voetbal dat hij wil brengen, is het gemakkelijker werken. Dat is de sterkte van Cercle. Muslic is voortdurend aanwezig, houdt er zijn hoofd bij en blijft gefocust. Én hij weet iedere speler te motiveren, ook zij die naast de basis vallen. Iedereen wordt individueel benaderd, jonge en ervaren spelers. Ze hebben allen een ontwikkelingsplan met een eigen mentor. In een moderne ploeg als Cercle, die voor jonge spelers kiest, is het zeer belangrijk dat iedereen een nauwe band heeft met iemand van de trainersstaf.” (ACR)