Verschil met Parker kon niet groter zijn: Rik De Mil piloteert de Brugse jeugd naar het eerste elftal

Kampioen zal Rik De Mil Club Brugge dit seizoen niet meer maken, maar de ontbolstering van enkele NXT-jongeren mag de ingeweken Oost-Vlaming wel op zijn conto schrijven. Onder hem kregen de youngsters, die onder Parker helemaal naar de achtergrond verdwenen waren, weer voluit hun kans. En dat zullen ze in Westkapelle graag zien. Ook trainer van Club NXT Hayk Milkon en Johan Boskamp zijn vol lof: “Al is het wel heel normaal dat je gaat kijken wat je in de eigen rangen hebt lopen.”

Tegen KRC Genk bleek het nog maar eens: Rik De Mil gelooft in de jeugd én geeft hen ook kansen. Jorne Spileers (18) is ondertussen een certitude in de basiself van De Mil – samen met Mignolet maakte hij zelfs de meeste minuten sinds De Mil overnam, maar met Antonio Nusa (18), Romeo Vermant (19) en Cisse Sandra (19) mochten er zondag nog drie jongens uit de Club NXT-fabriek invallen in de Cegeka Arena. Chemsedine Talbi (17), die een week eerder net als Kyriani Sabbe (18) van het echte werk mocht proeven tegen Eupen, zat op de bank.

Een wereld van verschil met de periode waarin Scott Parker op de trainersstoel zat in Jan Breydel. De Engelsman hield krampachtig vast aan zijn grote namen, waardoor iemand als Jorne Spileers, die onder Carl Hoefkens nochtans had mogen debuteren tegen KV Mechelen, helemaal naar het achterplan verdween. Vandaag ziet de situatie er evenwel weer anders uit en lijkt de brug tussen de jeugd en de A-kern sterker dan ooit.

Dat ziet ook Hayk Milkon (29), die sinds Nicky Hayen opgenomen werd in de staf van de A-kern, aan het roer staat bij Club NXT. Momenteel neemt zijn ploeg de handschoen op als scherprechter in de titelstrijd in 1B – dit weekend komt leider RWDM op bezoek, volgende week trekt Club naar de nummer twee SK Beveren -,maar toch kijkt ook hij met tevredenheid naar de evolutie van zijn jongens bij de A-kern. En dat na enkele maanden stilstand onder Scott Parker. “Parker kwam in een voor hem onbekende competitie terecht en dan is het logisch dat je wil terugvallen op vaste waarden en meer ervaren jongens om de situatie recht te trekken”, toont Milkon zich wel mild voor de Engelsman. Analist en voormalig Gouden Schoen Johan Boskamp is strenger voor Parker: “Als je in je eerste interview al laat doorschemeren dat je de competitie niet kent, dan is het snel klaar natuurlijk.”

“Rik wist de juiste snaren te raken om de jongens te laten presteren” Club NXT-trainer Hayk Milkon

Goede aanpak

Ook Milkon kan niet ontkennen dat De Mil in tegenstelling tot zijn voorganger wel de kaart van de jeugd durft te trekken. “En dat getuigt toch van lef”, aldus Milkon. “Niet dat je een kamikazepiloot moet zijn, maar je moet die jongens wel durven zetten natuurlijk. Zeker omdat de druk om play-off 1 te halen enorm hoog was. Maar Rik wist de juiste snaren te raken om de jongens te laten presteren. Anderzijds is het ook wel een berekend risico om die jongens in de eerste ploeg te zetten, want we weten wat ze kunnen. Als de mogelijkheid zich aandient, moet je ze dan ook de kans geven natuurlijk.”

“Lef? Ik vind het net heel normaal”, countert Boskamp. “Rik De Mil verdient uiteraard alle lof, maar de transfers die Club Brugge gedaan heeft, bleken geen succesaankopen. Dan is het toch net logisch om even te kijken wat je in de eigen rangen hebt lopen? De Mil heeft ook eerder met die jongens gewerkt en kent ze goed, dat scheelt. Al vind ik wel dat De Mil het goed doet, hoor! Hij krijgt terecht lof. Hoe hij na de wedstrijd tegen Genk Noa Lang bijvoorbeeld op de vingers tikte en hem verweet te veel met randzaken bezig te zijn, dat vind ik goed. Dat is wat jonge jongens soms nodig hebben: iemand die hen de waarheid durft zeggen. De Mil pakt het goed aan.”

Romeo Vermant is een van de jongeren die onder De Mil heel wat speelminuten krijgt. © Isosport

Tegen Eupen, op de slotspeeldag van de reguliere competitie, stonden zo op een bepaald moment zelfs zes jongens van Club NXT tussen de lijnen. “Dat was top, hé”, glundert Milkon. “Zeker omdat ik ook erg tevreden was met wat ik gezien heb van die jongens. Zo was Kyriani Sabbe in zijn eerste langere invalbeurt meteen goed voor een assist, terwijl Romeo Vermant in elke invalbeurt bij het eerste elftal al iets heeft bijgebracht. Vergeet niet dat veel van die mannen vorig seizoen nog bij de U18 speelden. Chemsdine Talbi miste vorig jaar bijvoorbeeld nog op een haar na de titel bij de U18, maar vandaag maakte hij al minuten bij het eerste elftal en is hij titularis met een enorme impact bij Club NXT. Dat stemt me uiteraard tevreden.”

Volgend seizoen

Niets dan positieve geluiden dus uit de Brugse jeugdwerking. De vraag is alleen welke richting Club Brugge na dit seizoen uit wil. Want nu het dit seizoen naast de titel zal grijpen, zal de druk volgend seizoen toch net iets groter zijn. “Zeker nu ze het bij Club toch gewoon zijn om elk jaar mee te doen voor de titel. Bij kleinere clubs is het iets gemakkelijker om jeugd kansen te geven, want de druk is daar toch net iets minder groot. Natuurlijk zien supporters graag dat jeugdspelers kansen krijgen, maar als er niet gewonnen wordt, zullen ze ook mét jeugdspelers in de ploeg morren, hoor. Club zal dan ook keuzes moeten maken”, stelt Boskamp.

“Doorgaan met De Mil lijkt me de juiste keuze, maar dan moet Club wel geduld hebben” Analist Johan Boskamp

De belangrijkste keuze in dit verhaal wordt daarbij wie de nieuwe hoofdcoach wordt van blauw-zwart. Het is immers niet ondenkbaar dat een nieuwe trainer versterkingen zal willen en dat de jeugd dan opnieuw tweede viool zal moeten spelen. Dan toch maar doorgaan met Rik De Mil, onder wie de jeugd zeker kansen zal blijven krijgen? Als het aan Boskamp zou liggen, zou dat inderdaad de juiste keuze zijn. “Maar dan moet Club Brugge wel geduld hebben”, voegt hij er snel aan toe. “Want met jongeren is het veel moeilijker om kampioen te worden. Ik denk trouwens dat ze bij Club wel al weten wie er volgend jaar op de bank zal zitten. Ze hebben al een Pool gehaald (Michal Skoras, red.) en tonen interesse in Kadri van KV Kortrijk, dan kan je er toch vanuit gaan dat degene die volgend jaar trainer wordt inspraak zal gehad hebben? Tenzij Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert alle touwtjes in handen willen hebben, maar dan houd je natuurlijk geen rekening met wat de trainer nodig heeft of wil.”

Gerichte aankopen

“Hoe ik het zou aanpakken? Kijken welk vlees ik bij de jeugd in de kuip heb en die talentvolle jongens kansen geven, maar hen ook omringen met ervaren jongens en gerichte aankopen. Want met drie, vier jongeren spelen is allemaal wel leuk en aardig en de mensen zien dat graag, maar als je eens een paar keer niet wint, zal er, zoals ik eerder al aanhaalde, ook kritiek komen. Je moet ook zorgen dat die jonge gasten niet mee de dieperik in gaan als het eens wat moeilijker loopt, zoals dat bij Anderlecht de afgelopen jaren wel al eens gebeurd is.”

Als het van Boskamp afhangt, blijft De Mil dus ook volgend seizoen aan boord. En Milkon? Die houdt zich op de vlakte over de toekomst van De Mil. “Of hij ook volgend seizoen moet aanblijven? Dat is iets voor het management. Ik probeer mij te focussen op het verder ontwikkelen van deze jongens, want we zijn een opleidingsclub en willen jongens klaarstomen voor het eerste elftal. Rik is op dat vlak enorm waardevol binnen deze club en de jeugdopleiding. Hij is sinds de eerste dag enorm betrokken en ook toen hij de overstap maakte naar het eerste elftal bleef hij die betrokkenheid tonen. Zelfs als hoofdtrainer probeert hij dat nog steeds te doen, hoewel er heel veel zaken op hem afkomen. De basis van dit alles is eigenlijk al jaren geleden gelegd en ook iemand als Carl Hoefkens heeft op dit verhaal een enorme impact gehad. Het is dan ook een mooi verhaal waar we allemaal fier op mogen zijn.”

Zaterdag wacht voor Club Brugge een thuiswedstrijd tegen Union. Met ook daar speelminuten voor de jeugd? “De titel is weg, dus hebben ze eigenlijk niet echt heel veel meer te winnen. Ik zou dan ook zeker opnieuw één of meerdere jonkies in de ploeg zetten. Al kan je er ook geen tien zetten natuurlijk”, aldus Boskamp.