Vaarwel beker als kortste weg naar Europa

Hard in hun muziek, hard in het supporteren voor hun club/vereniging. Dat zijn hardrockers Henk Vanhee (Club) en Roel Jacobus (Cercle). Zij vormen dit seizoen onze VAR, oftewel onze Voetbal Analyserende Rockers. Beurtelings werpen ze hun blik op de meest opvallende voetbalmomenten.

Krakers uit de oude doos

Het lijkt alsof er niks veranderde sinds Cercle in 1911 de eerste Vlaamse landskampioen werd. Bijna alle ploegen in de hoogste klasse dragen een laag stamnummer of zijn een verderzetting van een ploeg uit de eerste voetbaljaren. Wist je dat er in Brugge in de pionierstijd nog een derde ploeg bestond? Stamnummer 45 was Rust-Roest uit Sint-Kruis, dat in 1911 werd opgericht onder de vleugels van de ‘Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek.’ De oranje-zwarte fabrieksploeg zou in de jaren ’30 uit competitie verdwijnen, maar hun terrein aan de Dampoort bestaat nog altijd.

De top vier Union, Anderlecht, KAA Gent, Cercle is er dus één uit de oude doos. 97 jaar na de laatste landstitel van 1926-27 is het plezant om voor play-off 1 te strijden. Zondag kunnen we in een rechtstreeks duel de mauven op de tweede of derde plaats bijhalen. Of we dan ook zullen naderen op het ongenaakbare Union hangt van onze buren af. Ook hun duel in het Dudenpark is een kraker van vóór de Eerste Wereldoorlog.

Vaarwel beker, alle aandacht naar competitie

De dubbel zoals in 1927 mogen we alvast vergeten. Halloween was een griezelavond met in de hoofdrol het spook van de arbiter. Zulte Waregem kwam op volle kracht voor zijn topmatch van het jaar. Met spelers als Vossen, Vormer, Decostere, Brüls en zulke achterban moeten zij trouwens altijd in eerste klasse zitten. Na hun vroege score zette Cercle orde op zaken en leek onze halve B-ploeg de opdracht nuchter te volbrengen. Tot de scheidsrechter de bezoekers een penalty voor de gelijkmaker schonk.

“Halloween was een griezelavond met in de hoofdrol het spook van de arbiter”

Naarmate de verlengingen vorderden, keek niemand uit naar de loterij van een strafschoppenreeks. Vaarwel beker als kortste weg naar Europa. Alle aandacht en fysieke paraatheid kan nu naar de competitie gaan; en daar hebben helemaal niet te klagen.

Strijd om Brugs meesterschap

In de eerste helft tegen Gent mopperden we over het slordige spel, dat ons in Molenbeek en Kortrijk de das had omgedaan. Nog tijdens het aanschuiven voor een pauzepint – kan iemand meer volk achter de toog van de oosttribune zetten aub? – was het wel prijs. De passes kwamen nu wel goed aan en de machine viel geen seconde stil. Eenzelfde spektakelwaarde was er op Mechelen, waar voor een keer doelman Warleson de winst verzekerde.

Volgende week staat tijdens de derby het meesterschap van de stad op het spel. Laten we het als Bruggelingen onder elkaar ludiek maar menselijk houden. Want de “oorlog” om voetbal ging de voorbije weken helaas zwaar over de schreef. Er was de dodelijke aanslag op Zweedse voetbalfans in Brussel, in Marseille vielen gewonden in de spelersbus van Lyon en in Milaan kreeg Lukaku van zijn voormalige thuispubliek een mensonterend onthaal. ’t Is mor foetbol, hé joenges!