Tackle: “Als er één ploeg zich de ontsnappingskoning mag noemen, dan zijn wij het”

Altijd raak, vlijmscherp, maar fair. Zo tackelen onze huisanalisten Henk Vanhee (Club) en Roel Jacobus (Cercle) week na week de meest opvallende voetbalgebeurtenissen van het afgelopen weekend en werpen ze hun blik op hun volgende thuiswedstrijd. Stevig en zuiver op de bal, zoals een uitstekende tackle hoort te zijn.

Schamele ontvangst bezoekers

Een nieuw jaar begint, dus in de eerste plaats mijn beste wensen aan alle mensen van goede wil. En aan diegenen van slechte wil, wens ik dit jaar een stevige dosis goede wil toe. Of als ze zich het allerliefst in onvrede blijven wentelen, dan van harte veel jeuk en een te korte arm zodat ze met dolle pret verder kunnen klagen en zagen. Voilà iedereen content, nu weer tijd voor voetbal.

Mijn groot respect voor de collega-supporters die op de bus naar Sint-Truiden stapten. Hen wachtte een ongemakkelijk uitvak bij de zichzelf nochtans “gastvrij”’ noemende Limburgers. Het schamel ontvangen van bezoekende supporters met slechte zichtbaarheid, gladde trappen, kapotte zitjes, ontoereikend sanitair… is helaas geen uitzondering. Ook in onze mooie stad Brugge lijkt me die half beregende, afgelegen bergflank een afknapper na een gezellig toeristisch bezoek. Hopelijk besteden alle Belgische ploegen met bouwplannen in 2025 en verder hier aandacht aan.

Nog tien finales in de competitie

Dankzij de met bloed, zweet en tranen vergaarde puntjes in december staan we terug bij de mensen. Nu begint het tweede gevecht voor de veilige twaalfde plaats. Door de kleine verschillen tussen nabije concurrenten zal er wellicht tot de laatste speeldag geknokt moeten worden. We hopen op een comfortabele marge na de eerste zeven wedstrijden eind februari. Want in maart eindigen we met het loodzware trio Antwerp, de buren en Anderlecht.

Ik kijk uit naar die tien spannende finales. Strijden voor de best mogelijke positie op de limiet van je capaciteit, is nu eenmaal wat de sport zo mooi maakt van vierde provinciale tot de Champions League. Dat was zo in 1899 en het zal in 2099 nog zo zijn. En mochten we in play-off drie verzeilen, dan is er nog geen man over boord. Als er één ploeg zich de ontsnappingskoning mag noemen, dan zijn wij het.

Tijd voor échte versterking

Wat kunnen we nog op de mat leggen in het tijdperk na Kévin Denkey? In de kerstwedstrijden tegen OH Leuven en STVV nam Kazeem Olaigbe de fakkel over door telkens te scoren. Kan hij dat herhalen in het altijd geladen duel tegen KV Mechelen en daarna? De aanvallende efficiëntie is dunnetjes geworden nu Paris Brunner voor lange tijd geblesseerd is en Felipe Augusto en Tibo Somers moeilijk de weg naar het doelvlak vinden. Ik vrees dat we nog heel hard zullen moeten rekenen op seizoensrevelatie Maxime Delanghe om punten te redden.

“Op de tribunes wordt geëist om snel inzetbare versterking binnen te halen”

Op de tribunes wordt geëist om snel inzetbare versterking binnen te halen. Dus niet alleen Franse jeugdspelers met vooral toekomstpotentieel, maar bij voorkeur één of meer ervaren, balvaste middenvelders die de structuur geven en zelf eens kunnen prikken. Voor een eerste belangrijke versterking zijn volgens mij zelfs geen transfers nodig: het percentage zuivere passes moet omhoog. Want die aanhoudende slordigheid doet wekelijks pijn aan de ogen. Aan de slag!