Sprint van stervende zwanen

Hard in hun muziek, hard in het supporteren voor hun club/vereniging. Dat zijn hardrockers Henk Vanhee (Club) en Roel Jacobus (Cercle). Zij vormen dit seizoen onze VAR, oftewel onze Voetbal Analyserende Rockers. Beurtelings werpen ze hun blik op de meest opvallende voetbalmomenten.

Straks elke wedstrijd herspelen

Na de interlandbreak gaat de vaderlandse competitie er weer vol tegenaan. Er resten nog vier matchen om uit te maken of de reguliere competitie voor Cercle een verlengstuk met Europese play-offs krijgt. De felbegeerde achtste plaats hebben we moeten laten schieten, nu Anderlecht zijn tweede adem vond en ons één punt voorbijstak. Plus: we moeten nu naast ons het gezelschap van rechtstreekse concurrent Charleroi dulden.

De Zebra’s of Carolo’s staan bij de complotdenkers sinds mensenheugenis geboekstaafd als één van de lievelingetjes van de voetbalbond. Die indruk wordt door enkele recente beslissingen nog versterkt. Op verplaatsing bij Antwerp kregen ze het wapen voor een perfecte hold-up zomaar in de handen. En de door hun supporters verstoorde wedstrijd tegen KV Mechelen moet helemaal overgespeeld worden omdat scheidsrechter Jan Boterberg in zijn communicatie met de politie een minuscule procedurefout maakte. De Mechelse Kakkers gaan in beroep en gelijk hebben ze. Mocht je straks elke wedstrijd moeten overspelen waarin de arbiter of de VAR een fout maakte…

Fiere leider van het kastje naar de muur

Het verlies van de kwalificatieplaats aan Anderlecht mag geen schaduw werpen over de sterke draw tegen Genk. Aan de spelers was alvast niet te merken dat ze naar een vervroegde vakantie zonder play-offs uitkijken. De hele eerste helft kegelden ze de fiere leider van het kastje naar de muur en ook het grootste deel van de tweede helft was het voor de Genkies pompen of verzuipen. Een paar bevriende meegereisde fans prezen hoe Cercle hun ploeg nooit in zijn spel liet komen.

“Zit er in de tank van Cercle nog genoeg brandstof voor een bergrit richting Europese play-offs?”

Voordien zou elke supporter voor een 1-1-gelijkspel getekend hebben. Maar uiteindelijk werd een verdiende overwinning ons in de slotfase ontnomen door het niet toekennen van een loepzuivere penaltyfout. Voor wie dat na al die jaren nog niet wist: ook Genk is traditioneel een keppekindje van de hogere machten.

Sprint van stervende zwanen

Zaterdag ontvangen we Kortrijk. De Kerels zweven sinds hun zege tegen onze buren semiveilig in het niemandsland boven de degradatieplaatsen. Ze hebben niks meer te winnen en slepen zich naar het seizoeneinde. Hun enige vreugde is dat ze ontsnappen aan de verbanning van uitzonderlijk drie ploegen naar het moeras van de Challenger Pro League. Voor Zulte Waregem, Oostende en Seraing lijkt het lot beslecht.

Zit er in de Cercletank nog genoeg brandstof voor een bergrit of krijgen we een sprint van stervende zwanen? De komende weken moeten we vol aan de bak tegen Antwerp en Sint-Truiden, terwijl concurrenten Anderlecht en Charleroi beiden Genk en respectievelijk Union en Standard voorgeschoteld krijgen. De beslissing over de play-offs valt wellicht pas op de laatste speeldag tijdens het ultieme duel in Zulte Waregem. Het worden weer spannende weken op de groen-zwarte tribunes.