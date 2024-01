Slaat Club Brugge toch nog een grote slag? Antonio Nusa op weg naar uitgang

In het slot van het transfermercato lijkt Club Brugge toch nog een grote slag te slaan. Volgens onze informatie zou Antonio Nusa momenteel op weg zijn naar het Engelse Brentford om er te onderhandelen over een transfer.

Het is niet de eerste keer dat de 18-jarige Noorse dribbelaar wordt gelinkt aan de Premier League. Afgelopen zomer legde Club Brugge een bod van 30 miljoen euro van Chelsea naast zich neer. De afgelopen weken snuffelde ook Tottenham aan het toptalent.

Maar Brentford zou nu naar verluidt de beste kaarten in handen hebben. Brentford is momenteel bezig aan hun derde seizoen op het hoogste niveau. Na een 13de en een 9de plaats, staan The Bees momenteel op een 14de plaats geparkeerd. Bij Brentford zou Nusa zijn landgenoot Kristoffer Ajer tegenkomen, verder zitten er nog een vijftal spelers met Scandinavische roots in de selectie.