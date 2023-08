Recordtransfer van Ueda geeft ademruimte

Hard in hun muziek, hard in het supporteren voor hun club/vereniging. Dat zijn hardrockers Henk Vanhee (Club) en Roel Jacobus (Cercle). Zij vormen dit seizoen onze VAR, oftewel onze Voetbal Analyserende Rockers. Beurtelings werpen ze hun blik op de meest opvallende voetbalmomenten.

Het gras van Sijsele

Is het een teken van de tijd dat onze supporters slechts één oefenmatch aangeboden kregen? Sorry bestuur, als je reclame voert om “ollemolletope no de Cercle te gaan”, dan mag je meer dan één openbare wedstrijd aanbieden. Voor die enige demonstratie tegen Monaco moest de symbolische ‘zetelsupporter Jef’ al veel chance hebben dat hij net niet op reis was. Alle andere oefenmatchen verliepen achter gesloten deuren: thuis tegen Dender, op verplaatsing in Rijsel, op het Franse oefenkamp tegen Servette Genève.

De zomertour met handjes schudden op het zandsculpturenfestival en in hippe zomerbars is wel een leuk ideetje. Maar dat staat naast het voetbal. De trouwe troepen achter de draad willen zich óók in conditie roepen met dicht contact en de geur van het gras in Steenbrugge, Lichtervelde, Oudenburg en Sijsele.

Flitsende spits gemist

In de eerste seizoenmatch breide coach Muslic logisch een vervolg aan de succesvolle en gesmaakte fysiek felle aanpak. Helaas weet de slimme Antwerpcoach Mark van Bommel intussen hoe je een veldslag met Groen-Zwart (hoofdletters!) aanpakt. Plus: zijn kern bleef nagenoeg intact. Kampioen Antwerp genoot op en naast het terrein van zijn kersverse status, dat mag na 66 jaar hongerig verlangen. Voor de thuisploeg was de zuinige 1-0 net genoeg.

“Na transfers Ueda en Vanhoutte zitten er nog goudhaantjes in de mand”

Voor ons was het helaas een check met de realiteit dat we tegen de topploegen nog nét dat tikkeltje efficiëntie te kort komen. In zulke wedstrijden maakt een flitsende spits het verschil en dat hebben we gemist. Onze killer Ayase Ueda bleef aan de kant na het principieel akkoord over een transfer naar de Nederlandse kampioen Feyenoord. De stap naar de Champions League is onze trefzekere, strijdbare en vriendelijke Japanse international gegund.

Recordtransfer geeft ademruimte

De transfer voor ruim 10 miljoen euro is zelfs voor historische Europese grootmacht Feyenoord een record. Wij moeten al terug naar de dik 3 miljoen euro die Anderlecht in 2009 voor Tom De Sutter neertelde. Als een goede huisvader zal dit fortuin wellicht slechts deels aan vervanging besteed worden. Deze winst is in de eerste plaats nuttig voor het wegwerken van verliezen uit het verleden. In de jaarrekening 2021-’22 van cvba Cercle Brugge stond een overgedragen verlies van 19,8 miljoen euro en voor 2022-23 stond 2 miljoen euro verlies gebudgetteerd.

Er is niks mis met geduldig investeren in de toekomst, zoals aandeelhouder Monaco deed, met de bedoeling van op termijn tot een financieel gezond voetbalbedrijf te komen. Met de transfers van Ueda en Vanhoutte (naar Union) is al de helft van het verlies weggewerkt. En er zitten nog voor de komende jaren (of weken?) nog goudhaantjes in de mand. Il faut le faire. De eerste opdracht voor onze kweekschool van talenten is zaterdag tegen Charleroi punten pakken.