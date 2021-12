Reconstructie: het veelbesproken ontslag van Yves Vanderhaeghe

Ze kunnen er wat van bij Cercle Brugge, maar nooit eerder lokte een ontslag van een coach zoveel en zo’n heftige emoties los als dat van Yves Vanderhaeghe vorige zondag. Voorzitter Vincent Goemaere: “De ene dag ben je de held en de andere dag de duivel.” Reconstructie van een stormachtige week op Cercletje, van woensdag tot woensdag, van Avina via Tahljammer tot Goemaere. Met rechtstreeks commentaar van Yves Vanderhaeghe, jawel.

Na de (onverdiende) 1-2-nederlaag tegen Charleroi op zaterdag 20 november wordt sportief directeur Carlos Avina door moederclub AS Monaco, voor 97 % eigenaar van Cercle, ijlings in Monaco ontboden. Hij hoort er maandag en dinsdag: “Amper 10 punten op 45!”

Vanderhaeghe: “Carlos moet daar serieus onder zijn kl… gekregen hebben. Daar moet dan beslist zijn om mij te ontslaan.” Dat wil Cercle echter niet meteen doen omdat dinsdag de vader van Yves, Ivan Vanderhaeghe, ten grave wordt gedragen. Voorzitter Vincent Goemaere, een week later: “Dat toont net aan dat Cercle wél de juiste waarden probeert te hanteren.”

Rewind naar vorige week. Daags na de begrafenis van zijn vader begint Yves Vanderhaeghe aan de voorbereiding op de wedstrijd van Cercle tegen KV Mechelen, drie dagen later. “Dat ik nog mocht doorgaan, vond ik een blijk van vertrouwen.” Hoewel… Na de training stormt Avina, net terug uit Monaco, de kleedkamer in om de spelers duchtig de levieten te lezen. “Zo kan het niet verder!”

Vanderhaeghe: “Er kwam gegoochel met businesstermen aan te pas. High Standards. Tja, al die data… Ik gebruik ze, maar er bestaat ook nog zoiets als een buikgevoel. Voetbal blijft een spel, ik ga niet constant lesgeven.” Waarop Carlos besluit: “Het is niet alleen mijn job die op het spel staat.”

Eerste thuiszege

Veelbetekenend, jawel. Want het ontslag van de coach stond dus al twee dagen vast, ongeacht de uitslag tegen KV Mechelen. Vanderhaeghe: “Dát tart alle verbeelding. Ik had nooit durven vermoeden dat men mij niet wilde ontslaan in de week dat mijn vader werd begraven. Ik kan dat scheiden. Men ging er dus vanuit dat we tegen Mechelen weer gingen verliezen. We voetbalden nochtans al wekenlang goéd, alleen het scorend vermogen ontbrak. Dát was het grote probleem. Maar het moest eens keren. Had men nu nog een deur opengehouden: bij winst gaat het ontslag niet door…”

Zaterdag 27 november. Cercle-KV Mechelen: 3-1. Fred Vanderbiest, assistent-coach bij Mechelen na de match: “Dit Cercle degradeert niet.” Het is meteen ook de eerste thuiszege van het seizoen, het uitbundige feest achteraf spreekt boekdelen. Ook Avina komt in de kleedkamer meevieren… om dan de volgende ochtend de coach in zijn kantoor te ontbieden en te ontslaan. Vanderhaeghe: “Ik neem Carlos niets kwalijk, we schoten goed op. Het was Monaco, hé.”

Voor de achterban is sportief directeur Carlos Avina de gebeten hond. © BELGA

Exit Vanderhaeghe, na nog een applaus van de hele spelersgroep. “Er was binnen de groep absoluut geen kliek tegen de coach”, zo sijpelt uit de kleedkamer door. Alle euforie is weg, niemand heeft zelfs nog zin in een partijtje kaarten. Als het nieuws bekend geraakt, schreeuwt de hele voetbalwereld zijn weerzin tegen het zogenaamd sympathieke Cercletje uit. Analist Franky Van der Elst in Extra Time ‘s anderendaags: “Dat nog een delegatie van Cercle naar de begrafenis van zijn vader is gegaan, vind ik nog het ergste. Stuur dan een kaartje of bezorg desnoods een krans.”

De supporters hangen intussen spandoeken uit waarop Avina out te lezen is. Vanderhaeghe: “Al die commotie is niet nodig. Maar het bestuur moet wel eens voor de spiegel gaan staan. De middelen zijn er, maar men had er beter mee kunnen werken.” Lees: ze hadden iets meer ervaring en kwaliteit moeten aantrekken. En vooral: scoringsvermogen.

Nieuwe coach

Op maandag wordt de nieuwe coach, al de week vooraf vastgelegd, voorgesteld. Het is de 51-jarige Oostenrijker Dominik Thalhammer, in september in eigen land ontslagen bij eersteklasser LASK, waar hij ruim een jaar actief was. Daarvoor was Thalhammer negen jaar bondscoach van de Oostenrijkse nationale vrouwenploeg. De landgenoot van T2 Miron Muslic krijgt een contract tot juni 2023. Thalhammer op zijn voorstelling: “Deze ploeg past perfect bij mijn spelvisie. Er ontbreekt niet zoveel. Ik heb al tien matchen van Cercle gezien en ken ook de competitie goed.”

Vanderhaeghe, every inch a gentleman, wil liever niets kwijt over zijn opvolger. “Alleen dit: Thomas Buffel weg, ik weg. Nu blijven in de staf alleen nog assistent Jimmy De Wulf en een Belgische video-analist over met kennis van het Belgische voetbal. Maar oké, ze kunnen snel leren.”

Sportief directeur Carlos Avina wijst tijdens de voorstelling naar de resultaten: “Cercle telt vijf punten minder in vergelijking met dezelfde periode vorig seizoen.” En hij prijst het pressingvoetbal van Dominik Thalhammer. Voorzitter Vincent Goemaere vult aan: “Yves blijft voor ons een topmens, maar 13 op 48 is niet voldoende. De zeventiende plaats strookt niet met onze ambities. Ik ben de eerste die predikt dat we stabiliteit en continuïteit nodig hebben. Maar er is nog werk aan de winkel.”

Continuïteit

Daar begint Thalhammer meteen aan: hij trekt ’s avonds naar Ruddervoorde voor de match van de beloften van Cercle tegen Antwerp. Hij ziet de groen-zwarte jongeren winnen met 3-2. Intussen heeft Vanderhaeghe ook nog eens gebeld met voorzitter Goemaere. “Vincent bevestigde dat hij achter de beslissing van het bestuur staat.”

Voor de zekerheid bellen wij dinsdag ook even de voorzitter op. Of hij zich, als de grootste pleitbezorger van Vanderhaeghe vorig seizoen en het West-Vlaamse DNA van De Vereniging, écht niet heeft verzet tegen zijn ontslag? Goemaere: “Uiteraard wou ik initieel blijven doorgaan met Yves, continuïteit is belangrijk voor Cercle! Ik denk dat het duidelijk is dat iedereen dat wou op Cercle, inclusief Carlos. Maar zoiets evalueer je aan de hand van een aantal parameters, en de finale beslissing is tot stand gekomen door strategische redenen. Uiteraard is het aan de technisch directeur om inhoudelijk te evalueren, maar het bestuur kan vandaag niet tevreden zijn met de resultaten. We staan voor een belangrijke periode waarin punten gepakt moeten worden en dan moet je bijsturen. En ja, we hebben gezegd dat de uitslag tegen KV Mechelen niet meer mocht meespelen.”

Dominik Thalhammer is de nieuwe hoofdcoach bij Cercle. “Ik heb al een tiental matchen gezien van mijn nieuwe club.” © BELGA

Na alle emoties die zijn losgebarsten, wil Goemaere nogmaals het volgende benadrukken: “Vier weken geleden kreeg ik nog berichtjes als wanneer ga je hem ontslaan? En deze week ontvang ik van dezelfde mensen: schande! We hebben afscheid genomen van de coach Yves Vanderhaeghe, niet van de mens. Dat ons nu wordt verweten dat we op de begrafenis aanwezig waren, dat we nu totetrekkers worden genoemd, dat zijn emotionele reacties. Mensen die je graag ziet, wil je op zulke momenten steunen. We waren daar voor de mens Vanderhaeghe! Over normen en waarden gesproken: dit verhaal doet even zeer, maar ik heb de afgelopen twee jaren geleerd dat je de ene week de held bent en de andere de duivel.”

Toekomst

Woensdag bekerde Cercle in Mechelen. Thalhammer had maandag en dinsdag gebruikt om de spelers te observeren, De Wulf en Muslic coachten op Malinwa groen-zwart. En, het moet gezegd, de spelers van Cercle toonden zich verrassend veerkrachtig. Groen-zwart bleef manhaftig overeind tot de 117de minuut, maar een goal van Storm verijdelde een stunt. Toch een prestatie waar Thalhammer zich kan optrekken. Donderdag dan nam Thalhammer de ploeg in handen en startte de voorbereiding op de match op Kortrijk, ex-ploeg van Vanderhaeghe.

De Roeselarenaar heeft thuis al alles geplaatst: “Ik heb al te veel meegemaakt in het voetbal, dit raakt mij emotioneel niet meer. En mijn zelfvertrouwen is intact, ik heb Cercle vorig jaar wel op 9 speeldagen gered, hé. Ik heb nu weer wat meer tijd voor mijn naasten en om te gaan lopen, dat ging de laatste tijd sterk achteruit. (grijnst). En dan komt er wel eens iets nieuws, zeker? Maar ik steek het niet weg: ik voelde mij uitstekend bij Cercle, goed gestructureerd en veel mogelijkheden, ik was er graag heel lang gebleven.”

Het slotwoord is voor de voorzitter: “Zoals Yves in de pers en op televisie reageerde op zijn ontslag: pure klasse.” (FB/ACR)