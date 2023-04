Play-off 2 voor een kermistombola naar Spanje?

Hard in hun muziek, hard in het supporteren voor hun club/vereniging. Dat zijn hardrockers Henk Vanhee (Club) en Roel Jacobus (Cercle). Zij vormen dit seizoen onze VAR, oftewel onze Voetbal Analyserende Rockers. Beurtelings werpen ze hun blik op de meest opvallende voetbalmomenten.

De stap naar de subtop is gezet

De play-off 2 is een copieus dessert dat onze ploeg met bloed, zweet en tranen verdiende. Voor het eerst in jaren spelen we weer mee in een eindronde voor een iet of wat respectabele prijs. Het belangrijkste is dat we bij de beste acht van het land zijn en daarmee in de subtop stappen. Wie had dat gedacht na die verschrikkelijke slechte start van dit seizoen met de dreiging van drie rechtstreekse zakkers. Ons jaar is nu al dubbel en dik geslaagd, gelijk wat de play-off oplevert.

De ommekeer en steile opgang gebeurde met hartverwarmend voetbal. De jongste ploeg van het land kreeg van de staf en de supporters het nodige geduld en vertrouwen. Ze antwoordden met de grootst denkbaar fysieke inzet van Europa en groeiden week na week. Dat ziet elke supporter graag: spelers die hun truitje natmaken en nooit moeite sparen om voor elke bal te vechten. Naast balvaardigheid en spelvisie, behoren ook karakter en inzet tot de eigenschappen om succes te halen. Het mooiste compliment kwam week na week van de tegenstanders die Cercle een moeilijk te bespelen ploeg vonden.

Wij weten hoe degradatie voelt

Na een hoogst bizarre match stond onze vreugde in schril contrast met het verdriet en de frustratie van Essevee. Je hoeft een Cerclesupporter niet te vertellen hoe het voelt om te degraderen. Maar wij kennen ook de onverzettelijkheid en wederopstanding van een traditievereniging. Waregem is al eens herrezen. Vóór hun verblijf van 18 jaar in de eerste klasse gingen ze zwaar failliet. Essevee moest toen de bittere kelk tot op de bodem ledigen. De voorheen sprankelende Europese ploeg kroop door het stof naar een fusie met de nederige derdeklasser Zulte.

“Het belangrijkste aan play-off 2 is dat onze jonge talenten hun plaats in de subtop veroverden”

Geen haar op mijn hoofd dat eraan twijfelt: Essevee keert ooit terug. Net zoals onze geliefde vereniging hebben ze een trouwe achterban, een fundamentele structuur en welgezinde commerçanten. Trouwens, in een niet zo ver verleden waren de lagere reeksen zelfs het lot van de huidige top drie Genk, Union en Antwerp. Verwende fans die vandaag klagen dat hun ploeg “maar” vierde of elfde werd, beseffen niet bij het échte supportersleven ups en downs horen.

Tombola is scheet in een netzak

We beginnen dus zaterdag aan de après tegen Gent, Standard en Westerlo. Eerst is er een thuismatch tegen de rouches. Zij leken de ploeg in vorm maar moesten zondag in Leuven toch de duimen leggen. Benieuwd of onze jongens daarvoor nog genoeg energie in de tank hebben.

De inzet van play-off 2 is een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. Dat klinkt als de “heenreis voor één persoon naar Spanje” die je soms in een kermistombola kunt winnen. De terugreis en de kosten van je partner moet je er zelf bij betalen. Een scheet in een netzak. Maar ach, wij hebben niks te verliezen, alleen maar plezier te winnen.