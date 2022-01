Oostende roept Cercle een halt toe en wint met 0-1

Nul op zes tegen Oostende voor Cercle dit seizoen. Nadat groen-zwart de heenwedstrijd verloor werd de mooie reeks nu onderbroken door de kustploeg. D’Arpino zorgde met een knappe vrije trap voor drie belangrijke punten voor KVO.

Bij Cercle koos Thalhammer op één na voor dezelfde elf als op Anderlecht. De aan de knie geblesseerde Somers werd voorin vervangen door Deman. Op de bank zat Ganvoula, de aanvaller die de voorbije week werd aangetrokken. Sousa, door het terugkeren van Utkus, en Corryn kwamen dan weer niet op het scheidsrechterblad voor.

Bij KV Oostende viel ook maar één wijziging te noteren. Sakamoto moest plaats ruimen voor D’Arpino. De kustploeg kon overigens een beetje als zwart beest van Cercle worden beschouwd. Het was van 2013 geleden dat groen-zwart in de competitie nog eens kon winnen. Sindsdien troffen ze elkaar nog negen keer en daar wist de kustploeg maar liefst zes keer te winnen. De thuisploeg had de cijfers dus niet meteen mee. Maar daar bleek na tien minuten verandering in te komen. Matondo werd mooi door de buitenspelval geloodst, omspeelde Hubert en legde de bal netjes in doel. Maar de vlag ging meteen de hoogte in. De VAR moest er tussenkomen, zij het telefonisch. De lijn werd getrokken en Matondo stond inderdaad met één voetlengte offside.

Van dan af kregen we een gelijk opgaande West-Vlaamse derby, met Oostende dat toch meer dan Cercle de aanval vond. Groen-zwart had wel meer balbezit. D’ Haese trapte voorlangs, en even later kon hij doorstoten, maar vond Miangue op zijn weg. Het spel had ondertussen al heel wat stilgelegen. Bij de thuisploeg moesten Decostere en Daland zelfs geblesseerd vervroegd de kleedkamer opzoeken. KVO voetbalde met veel inzet, maar volgens de Cercle aanhang en hun trainer op het randje af. Dat kostte trainer Thalhammer dan ook geel wegens protest.

Er werden zes minuten toegevoegd aan de eerste helft. KVO kon hierin nog een hoekschop afdwingen. Zij het zonder gevaar. Aan de overzijde werd Matondo nog eens gelanceerd, maar hij liep Hubert voorbij. Er volgde wel een hoekschop.

Scheidsrechter Denil zag hierop een handspel bij Oostende. Opnieuw kwam de VAR tussen. Boterberg vroeg de scheidsrechter naar het scherm te kijken en Batzner mocht van geluk spreken dat hij eerst de bal tegen zijn aangezicht kreeg en daarna tegen de arm. Geen strafschop dus en zo eindigde de eerste helft zowat zoals die begon, met een VAR-moment, een ook met 0-0.

Denkey kwam bij aanvang van de tweede helft in de plaats van Deman. Nog voorin moest bij Cercle Matondo opletten, want hij stond op vier gele kaarten. De snelle aanvaller werd nog eens in stelling gebracht, kwam aan een unieke kans, maar wachtte te lang om te kunnen besluiten. Puik verdedigd ook van Oostende. Het bleef een duelrijke derby, met Cercle nu richting de spionkop achter het doel van Hubert, al bleven echte kansen uit. Na wat gerommel voor doel was daar toch Cercle, maar de bal kon van zowel Hotic, Matondo en Da Silva Lopes tot drie keer in de kleine rechthoek worden ontzet.

In minuut 75 werd het stil in Jan Breydel, want Oostende kwam op voorsprong. Een vrije trap central voor doel van D’Arpino werd magistraal en buiten bereik van Didillon in de winkelhaak getrapt. De wet van het voetbal, als het aan de ene kant niet lukte, dan maar aan de andere kant. Al moest Oostende het in de tweede helft wel van stilstaande fasen hebben.

Bij Cercle, waar de meesten onder niveau voetbalden, hadden ze iemand nodig die kon scoren. Ganvoula kreeg als nieuwkomer alvast zijn eerste speelminuten. Dit veranderde echter niets meer aan de score. Het was een wedstrijd van wie scoorde won en dat deed Oostende. De kustploeg doet onderin een goede zaak. Cercle kan zich nu toespitsen op de verplaatsing naar Standard. (ACR)