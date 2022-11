Ook in Kortrijk – Gent rookbommen tijdens tumultueus voetbalweekend

Het was het weekend van de vuurpijlen en rookbommen in de Jupiler Pro League. Charleroi – KV Mechelen werd zelfs definitief gestaakt, en ook tijdens Anderlecht – Genk vlogen er vuurpijlen op het veld. Tijdens KV Kortrijk – KAA Gent, de afsluiter van de speeldag, gooiden de KVK-supporters rookbommen op het veld om hun ongenoegen tegenover het bestuur te uiten.

KV Kortrijk ging zondag pijnlijk onderuit tegen Gent. Voor veel supporters was het de druppel die de emmer liet overlopen. Later werd ook coach Custovic bedankt voor bewezen diensten. De KVK-aanhang besloot in minuut 65 om rookbommen op het veld te gooien, uit ongenoegen tegenover het bestuur. Gelukkig kon de wedstrijd na een minuut onderbreking weer verder. De thuisaanhang gooiden hun rookbommen in de hoek van het veld, ver van de doelman en hielden het daarbij.

Toch kan dergelijk gedrag niet getolereerd worden. Dit weekend werden ook nog andere matchen, waaronder Charleroi – KV Mechelen en Anderlecht – Genk geteisterd door wangedrag van supporters. De Pro League keek deze morgen samen met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden naar mogelijke oplossingen. Ze willen de voetbalwet verstrengen.