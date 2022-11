KV Kortrijk ontslaat coach Adnan Custovic, Bernd Storck genoemd als opvolger

Wat te verwachten was, is nu ook officieel: KV Kortrijk heeft afscheid genomen van zijn hoofdcoach Adnan Custovic en assistent Gunter Van Handenhoven. De resultaten van de laatste weken, met gisteren de 0-4 nederlaag tegen KAA Gent, waren de druppel. Na het ontslag van Karim Belhocine eind augustus, ontslaat KVK al voor de tweede maal dit seizoen hun T1. Bernd Storck wordt genoemd als mogelijke opvolger.

Custovic nam eind augustus het roer over van Karim Belhocine, na een teleurstellende start met 4 op 18. De Bosniër moest de Kerels omhoog helpen, en begon ook goed met een zege op het veld van Eupen. Daarna won KVK nog maar eenmaal, thuis tegen Antwerp. Verder verloor KVK zeven keer onder Custovic, waaronder tegen degradatieconcurrenten Oostende en Zulte Waregem. De overige twee matchen speelde KVK gelijk.

Geval Lamkel Zé

Met 8/33 kon Custovic nooit zijn stempel drukken en ook het geval Lamkel Zé was niet goed voor zijn imago. De Bosniër besliste vorige week om de Kameroener niet meer te laten uitkomen voor KVK, wegens disciplinaire redenen. Gisteren pakte KVK voor de zesde keer dit seizoen rood en ging het pijnlijk onderuit tegen Gent met 0-4. Daarom besliste het Kortrijkse bestuur maandagochtend om Custovic en assistent Van Handenhoven de laan uit te sturen.

Volgt Storck op?

Met de WK-break heeft KVK dus even tijd om een nieuwe T1 te zoeken en de rug te rechten vanaf eind december. Bob Peeters en Bernd Storck werden al genoemd om Custovic op te volgen, en het lijkt die laatste te zijn die in pole position ligt. Storck werd dit seizoen zelf al ontslagen bij Eupen, maar weet wat het is om tegen de degradatie te vechten. Hij hield Cercle Brugge in 2020 op miraculeuze wijze in eerste klasse. Het is nog niet zeker dat hij het wordt, maar de Duitser lijkt de beste papieren te hebben. Spannend.