Olivier Deman langer bij Cercle Brugge

Nadat de Braziliaanse doelman Warleson in december zijn contract bij Cercle Brugge verlengde deed nu ook Olivier Deman dat. De aanvaller had een verbintenis tot juni 2023. Zijn contract met groen-zwart wordt nu verlengd tot midden 2024 met een bijkomend jaar als optie.

Olivier Deman, geboren in Antwerpen en op zijn vierde naar Knokke verhuisd, was als jeugdspeler voornamelijk op de flanken te zien en zelfs even linksachter. Ondertussen voelt hij zich comfortabeler vanuit een centralere rol, als een tien of een acht en wordt gekenmerkt door zijn enorme werkkracht en lopend vermogen.

De 23-jarige aanvaller begon als voetballer bij R. Knokke FC waar zijn één jaar jongere broer Nicholas Deman keeper is binnen het eerste team van de kustploeg. Olivier trok daarna naar Cercle en vanaf de U11 zette hij zijn jeugdopleiding verder bij Club Brugge, waar hij kampioen werd met de U13. Vanaf de U14 keerde hij terug naar groen-zwart.

Tijdens zijn passage bij de Cerclebeloften hield klierkoorts de aanvaller lange tijd aan de kant en sukkelde hij met wat kleine blessures. Bij aanvang van vorig seizoen moest hij tijdens de tweede training met een afgescheurde hamstring afhaken. Een blessure die hem een lange tijd aan de kant hield en bijzonder ongelegen kwam omdat hij door Paul Clement opnieuw bij de A-kern was gehaald. Want onder Bernd Storck, het seizoen daarvoor, kreeg Deman geen kans. Yves Vanderhaeghe viste hem terug op en zijn assistent Thomas Buffel sprak veel op Olivier in, over looplijnen, hoe hij zich voorin moest bewegen om ruimte te creëren. Buffel en hoofdtrainer Jacky Matthijssen selecteerden Deman enkele keren voor de nationale beloften.

Bij de start van de huidige competitie scoorde het jeugdproduct van Cercle in de openingswedstrijd op Beerschot. Er volgde nog een tweede goal, in de eerste minuut tegen Anderlecht, en twee assists. Een vaste stek kreeg hij niet. Onder de huidige coach Dominik Thalhammer kwam die er wel. De West-Vlaming was indirect betrokken bij enkele doelpunten. Deman speelde dit seizoen 28 matchen, startte in 21 daarvan en werd drie keer niet vervangen. Olivier combineert het voetbal met afstandsonderwijs, bedrijfsmanagement in Vives Kortrijk. (ACR)