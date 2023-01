Nicolas Rommens floreert op nieuw middenveld van Zulte Waregem: “We moeten hard blijven werken”

Ruud Vormer en Christian Brüls drukken meteen hun stempel op Essevee. Middenvelder Nicolas Rommens profiteert daar mee van en scoorde zelfs tegen KV Mechelen.

Dag en nacht verschil. Zo simpel valt Zulte Waregem te omschrijven als we de wedstrijden na de WK-break gaan vergelijken. Dat heeft veel te maken met de komst van Ruud Vormer en Christian Brüls. “Welke score ik ons geef op tien? Tien op tien, toch meestal als je wint, hè”, zegt Nicolas Rommens. “We mogen even euforisch zijn, maar moeten hard blijven werken. Mentaal is deze zege belangrijk om verder te gaan.”

Essevee plaatste zich overigens woensdagavond tegen datzelfde STVV voor de halve finale in de Beker van België, weer was Vormer één van de aanjagers en hij pikte zijn eerste goaltje mee. Rommens nam al veel stilstaande fases voor zijn rekening, tegen KV Mechelen was het raak met een leuke trap in de bovenhoek.

En dát terwijl Vormer, Brüls en Ciranni – ook specialisten – op het veld stonden. “Vorige vrijdag op training hadden we geoefend. Ze gingen lekker binnen. Ik voelde me goed en vroeg of ik de bal mocht nemen. Vormer antwoordde me: Pak ‘m maar, jongen.” Die stilstaande fases kunnen een extra wapen worden in de strijd om het behoud. Brüls verstuurde een vrije trap met links, Ciranni kan een balletje plaatsen en ook Vormer heeft een patent op een strakke trap.

“We zijn inderdaad met vier. Dat is luxe. Stilstaande fases zijn steeds meer een belangrijk onderdeel van het huidige voetbal. Vormer nam tegen KV Mechelen de hoekschoppen. Dat was een keuze van de coach. Wie uiteindelijk trapt, maakt niet uit. We gunnen het elkaar en ons ego staat dat niet in de weg.”

Punten blijven pakken

Wat ons ook opviel, op dat veelbesproken middenveld: Abdoulaye Sissako speelde nagenoeg zijn beste partij van het seizoen. “Met twee ervaren jongens als Vormer en Brüls erbij hebben we nu in elke linie een leider. Dat werkt voor de hele ploeg bevrijdend.”

En dan nóg een opsteker: voor het eerst sinds de openingsspeeldag tegen Seraing kon de nul gehouden worden. “Dat doet enorm veel deugd. We moeten niet alleen naar de defensie kijken. Heel de ploeg moet aanvallen én verdedigen. Tegen Mechelen was het gewoon een prima teamprestatie, met druk vooruit en de drang om te winnen. Die zaken moeten altijd de basis zijn om duels te willen winnen en met karakter te voetballen.”

“Ik wil echt niet zakken, nu ik weer aan de slag ben in 1A”

Essevee is nog niet verlost van een plaats in de degradatiezone. Hoeveel ploegen ziet Rommens meespelen tot het einde? “Eerst dit: we zijn vooral bezig met onszelf. Je moet zelf punten blijven pakken, dan pas kun je eens kijken naar je tegenstanders. We staan daar onderin met een ploeg of vijf, zes. Maar goed, Kortrijk wint voor Nieuwjaar tegen Racing Genk. De Limburgers verslaan op hun beurt Club Brugge met 3-1. Zo zie je maar dat elke match gespeeld moet worden, of dat nu tegen een topploeg is of een rechtstreekse concurrent.”

Zware januarimaand

Die mindset is hopelijk aanwezig in de hele kern, want de januarimaand oogt loodzwaar met verplaatsingen naar Genk, Anderlecht en de komst van Westerlo en Club Brugge. “Dat wisten we op voorhand, daarom was die partij tegen KV Mechelen zo belangrijk.”

Rommens maakte in de zomer de overstap van RWDM uit 1B, om opnieuw op het hoogste niveau te spelen. Tot dusver stond hij telkens in de basis en werd hij amper drie keer vroegtijdig naar de kant gehaald. Twee goals en vier assists is niet slecht voor een middenvelder die vooral in een controlerende rol moet fungeren.

“Basisspeler worden, was mijn doel. Al weet je dat nooit op voorhand. Ik kreeg van bij het begin veel vertrouwen van de coach. Tot nu toe ben ik persoonlijk wel tevreden. Het behoud verzekeren zou de kers op de taart betekenen. Ik wil echt niet zakken, nu ik weer aan de slag ben in 1A.”