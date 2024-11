Nicky Hayen met vertrouwen naar Celtic: “Moeten presteren zoals in vorige wedstrijden”

Op de vijfde speeldag in de Champions League staat Club Brugge woensdagavond voor de verplaatsing naar de Schotse landskampioen Celtic.

Met zes punten uit vier wedstrijden doet Club het meer dan behoorlijk op het kampioenenbal, waar volgens een berekening van UEFA negen punten voldoende zouden zijn voor een stek in de top 24 en de barrages voor de volgende ronde. Het hadden ook gerust wat meer punten kunnen zijn, want thuis in de opener tegen Borussia Dortmund en op bezoek bij AC Milan had er meer ingezeten voor blauw-zwart.

Helse sfeer

“Wij hebben al getoond in deze Champions League dat als wij ons niveau halen, we kunnen wedijveren met elk team”, vertelde coach Nicky Hayen dinsdagavond tijdens het persmoment in Celtic Park. “In elke wedstrijd krijgen we mogelijkheden, maar je moet jezelf dan ook belonen. Je mag niet te veel kansen missen. Wij weten wat wij morgen willen brengen. We proberen voetballend ons spel op te leggen, maar we moeten er ook rekening mee houden dat de diepgang en de infiltraties vanuit hun middenveld ons pijn kunnen doen. Daar moeten wij tegen gewapend zijn. We kennen Celtic: thuis is dat een uitstekend team, met een coach die dominant voetbal wil spelen. Hij heeft daar ook de spelers voor en dus weten wij dat het een moeilijke avond kan worden.”

Celtic Park staat bekend voor zijn helse sfeer. “De atmosfeer hier kan overweldigend zijn en dat moet je aanvaarden, want daar valt niets aan te doen. We moeten dit omarmen en presteren op het veld, of er nu 5.000 of 60.000 mensen zitten. Als we presteren zoals in onze vorige wedstrijden, kan je resultaten halen in de Champions League.”

Onvoorspelbaar

Het Brugse vertrouwen is groot, na de zege tegen Aston Villa en de 7-0-pandoering die STVV zaterdag om de oren kreeg. Op het kampioenenbal blijft de volgende ronde, ondanks een meer dan lastige loting, tot de mogelijkheden behoren. “Hoe dichter je bij de laatste wedstrijd komt, hoe meer wedstrijden je probeert te winnen om in die volgende ronde te geraken. Morgen is het er daar eentje van. Wij moeten in onze eigen kansen geloven. En hetgeen we in de laatste weken – op een uitzondering na – tonen, moet ook voldoende zijn om hier een punt of drie punten mee te pakken. Dat is de overtuiging die wij morgen moeten hebben. Wij gaan altijd voor drie punten, maar het kan ook van het verloop van de wedstrijd afhangen. Als een punt het maximaal haalbare blijkt te zijn, zullen we dat misschien in de slotfase wel verdedigen.”

Met nog thuiswedstrijden tegen het verrassend sterke Sporting en Juventus, en een verplaatsing naar City voor de boeg, lijkt Celtic de makkelijkste opdracht om nog een driepunter te scoren. “Deze Champions League is heel onvoorspelbaar. Dat vind ik leuk aan deze campagne: elke wedstrijd moet gespeeld worden en elk resultaat heeft invloed op de eindrangschikking. Met drie punten zouden we alvast een heel positief gevoel hebben. Voor beide teams zou een zege een optie op de volgende ronde zijn.”