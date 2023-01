Na Dwomoh haalt KVO ook nieuwe verdediger

Oostende heeft versterking beet in de verdediging. De Kroaat Matej Rodin (26) komt over van Cracovia Krakau en tekent tot 2026.

Bij de Poolse traditieclub was Rodin vaste waarde met 74 matchen en vier goals. In 2020 won hij er de Poolse Super Cup. “Matej brengt gestalte, leiderschap en ervaring met zich mee”, maakt technisch directeur Gauthier Ganaye zich sterk. Voorheen speelde Rodin in eigenland bij onder meer Sibenik en in Bosnië bij Zeljeznicar. Een passage bij Perugia in de Italiaanse Serie B in 2019-2020 was minder succesvol.

Eerder vandaag werd ook de komst van Pierre Dwomoh bekendgemaakt.

Ook de Oostendse aanval zou nog een extra pion moeten krijgen alvorens het huiswerk als voltooid te beschouwen.