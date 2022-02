Matchrapport KVO: Fortes, McGeehan, Rocha en Sakamoto blinken uit tegen Standard

KV Oostende versloeg Standard met 1-0. De hele ploeg speelde een degelijke partij, maar er waren vier uitblinkers.

Kjell Scherpen: 6

Had al bij al weinig werk op te knappen. Reageerde in het slot alert op een heet standje in de zestien

Freddie Jäkel: 6

Sober en risicoloos verdedigd

Steven Fortes: 7

Eerste minuten van 2022. Pakte uit met uitstekende tackle op Luikse counterpoging.

Brecht Capon: 6

Oerdegelijk en gaf goed steun aan Duncan op rechts

Theo Ndicka: 6

Probeerde er enkele keren goed uit te komen. Had het niet makkelijk tegenover Donnum.

Cameron McGeehan: 7

Ging volop mee ten aanval, vocaal een belangrijke pion

D’Arpino: 6

Dirigeerde in de schaduw en liep de gaten goed dicht

Rocha: 7

Mocht voor het eerst opdraven sinds Nieuwjaar. Energie wedstrijd, aanspeelbaar en knappe winning goal

Duncan: 5

Neemt soms te veel risico en dat leidde tot een bal op de paal van Standard.

Tatsuhiro Sakamoto: 7

Klein van gestalte (1,70 meter), maar springt en vliegt naar alles dat beweegt. Dat leidde tot de 1-0.

Makhtar Gueye: 6

Eerste basisplaats dit jaar. Miste scherpte, maar werkte hard voor het team.

VERVANGINGEN

Nick Bätzner: 6

Verving Rocha na 72’ en trachtte nog een counter op te zetten

Anton Tanghe: 6

Verving Duncan na 72’. Bracht rust in de tent

Ambrose (79′ Gueye) en Albanese (79′ Ndicka) vielen te laat in voor een beoordeling.