Matchrapport KV Oostende: invaller gebuisd, twee spelers blijven sterk presteren

KV Oostende begon tegen AA Gent met hoge druk en mooi combinatievoetbal. Na de 1-0 krabbelde Gent recht en twee doelpunten na defensieve fouten keerden de rollen om. De snelle 1-3 sneed de Oostendse adem af en legde de partij in een definitieve plooi. KVO moet bouwen op een sterk eerste kwart, maar moet nu bevestigen tegen Sint-Truiden.

Hubert: 6

Viel niks te verwijten bij de tegengoals. Voorkwam zelfs erger op inzetten van onder meer Hjulsager en Samoise.

Medley: 5

Zag er bij de 1-1 en 1-2 niet goed uit. Statisch en traag. Pakte snel geel en werd daarom bij de rust gewisseld.

Tanghe: 6

Wederom oerdegelijk en toont zich al leider van de defensie. Hong maakte in z’n rug wel een zeer knap doelpunt.

Urhoghide: 6

Minder secuur dan in de voorbije weken, maar blijft een brok energie. Paar slechte balcontroles.

Ndicka: 5

Liep zich een ongeluk, maar is technisch en positioneel beperkt. Symbolisch was een actie waarbij hij wel tien tot vijftien overstapjes maakte in plaats van de bal terug te leggen tot bij een ploegmaat.

Rocha: 5

Aan werkijver geen gebrek, maar blikt niet uit in passing en precisie. Moet zich herpakken.

Amade: 6

Werkpaard en kuitenbijter. Kwam enkele keren goed tussenbeide.

D’Haese: 5

Ging onder de bal door waarop de assist van de voorsprong volgde. Had het lastig tegen Castro-Montes.

Bätzner: 7

Schitterende pass op de scorende Atanga. Liet een unieke mogelijkheid voor open doel liggen. Draaischijf op het middenveld.

Ambrose: 7

Blijft ongelooflijk sterk als aanspeelpunt in de aanval. Goeie voeten en vista, verdiende – alweer – te scoren, maar is onbetwiste nummer één.

Atanga: 6

Offensief gevaarlijk, defensief minder. Knap doelpunt, had op slag van rust een tweede keer kunnen scoren of een rode kaart kunnen uitlokken. Algemeen bezig aan een goed seizoen.

Wisselspelers

Katelaris: 6

Verving Medley bij de rust. Sterke beer, eerder een type Urhoghide. Geen linkspoot, anders kon hij zo de twijfelende Medley vervangen in de basis

Wylin: 5

Verving Ndicka na 63 minuten. Deed z’n stinkende best, maar kon niet op tegen het Gentse blok. Evenwel verdienstelijk.

Musayev: 6

Verving Atanga na 63 minuten. Durft te voetballen, maar kon niet mee voor een kentering zorgen.

Gueye: 4

Verving Rocha na 70 minuten. Hopeloos uit vorm. Symptomatisch was zijn schot dat bijna op de busparking belandde.

Capon: 6

Verving D’Haese na 70 minuten. Deed wat ie kon, ging de duels aan, maar kreeg de Oostendse motor niet meer in gang. Maakte z’n eerste minuten na een kuitprobleem.

