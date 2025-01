KV Kortrijk stelt met Poolse spits derde versterking van de dag voor

KV Kortrijk heeft woensdagavond met de Poolse spits Karol Czubak zijn derde versterking van de dag voorgesteld. De 25-jarige aanvaller komt definitief over van het Poolse Arka Gdynia en ondertekende een contract tot en met juni 2027.

Czubak maakte zijn profdebuut in eigen land bij Bytovia Bytow. Via Widzew Lodz trok Czubak in 2021 naar Arka Gdynia in de Poolse tweede klasse. In 130 wedstrijden voor de club maakte hij 66 doelpunten en gaf hij 16 assists. Met de 21-jarige Kameroener James Ndjeungoue en de 27-jarige Haïtiaan Jean-Kevin Duverne stelden de Kerels eerder woensdag al twee defensieve versterkingen voor.

Kortrijk verkeert momenteel in acuut degradatiegevaar en staat op de vijftiende en voorlaatste plaats in de Jupiler Pro League. OH Leuven, op de twaalfde en laagste veilige plaats, telt al zeven punten meer.

𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔 𝗦𝗣𝗜𝗧𝗦 𝗩𝗢𝗢𝗥 𝗞𝗩𝗞



Karol Czubak is de volgende versterking voor KVK! De Poolse spits tekent een contract in het Guldensporenstadion tot en met juni 2027. 🇵🇱✍️



📝Lees alle info via de link ⬇️https://t.co/TQr2UXhazy#KerelsStrijdenDoor 🔴⚪️ pic.twitter.com/SvmnSUc2b1 — KV Kortrijk (@kvkofficieel) January 29, 2025