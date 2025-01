KV Kortrijk haalt verdedigers uit Kameroen en Haïti

KV Kortrijk versterkt zich met de 21-jarige Kameroener James Ndjeungoue en de 27-jarige Haïtiaan Jean-Kevin Duverne. Beide aanwinsten zijn verdedigers. Dat hebben de Kerels woensdag gemeld.

Ndjeungoue komt definitief over van het Slovaakse MSK Zilina en ondertekent in het Guldensporenstadion een contract tot en met juni 2028, met een optie op een extra seizoen. In oktober werd hij opgeroepen voor de Kameroense nationale ploeg, al kreeg hij van bondscoach Marc Brys nog geen speelminuten.

Duverne wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Ligue 1-club FC Nantes. Eerder speelde hij in Frankrijk ook voor RC Lens en Stade Brest. De Haïtiaanse international (vijf caps) speelde 140 wedstrijden op het hoogste Franse niveau.

Kortrijk verkeert momenteel in acuut degradatiegevaar en staat op de vijftiende en voorlaatste plaats in de Jupiler Pro League. OH Leuven, op de twaalfde en laagste veilige plaats, telt al zeven punten meer.