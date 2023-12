KV Kortrijk pakt in extremis punt bij Eupen na gelijkmaker van… doelman Tom Vandenberghe

Het degradatieduel tussen Eupen en KV Kortrijk is geëindigd op 1-1. Het was doelman Tom Vandenberghe die in de 93ste minuut de gelijkmaker tegen de netten kopte.

KV Kortrijk leek op het veld van Eupen lang op weg naar de derde nederlaag op rij, maar sleepte in de blessuretijd toch nog een punt uit de brand. Doelman Tom Vandenberghe trok mee naar voor bij een hoekschop en kon zelfs op doel trappen.

Even later was het wel prijs: de keeper kopte met wat geluk de gelijkmaker tegen de netten.

Door het gelijkspel komt Kortrijk een puntje dichter bij Westerlo, dat vrijdagavond op eigen veld met 1-3 verloor van Anderlecht. Eupen blijft dertiende.