Jules Verriest en Miron Muslic vol lof over kandidaat-topschutter Ueda: “Ayase zal overal zijn goals maken”

Met twee wedstrijden tegen KAA Gent staat Cercle Brugge voor een cruciaal tweeluik in de strijd voor de leidersplaats in de Europe play-offs en het bijhorende Europese ticket. Voor de Japanner Ayase Ueda (24) staat er ook nog een persoonlijke strijd op het spel. Hij kijkt zaterdag Hugo Cuypers in de ogen, zijn concurrent voor de topschutterstitel. Cercle-icoon Jules Verriest en zijn coach Miron Muslic geloven erin. “Hij is een van de beste afwerkers van de competitie.”

20 goals in 36 matchen, ofwel een goal om de 144 minuten. Ayase Ueda (24) is on fire bij Cercle Brugge. De vereniging speelt een meer dan degelijk seizoen en daar valt het aandeel van de Japanner niet in te onderschatten. Niet alleen door zijn goals, maar ook door zijn manier van spelen. Aanvankelijk had Ueda na zijn transfer vanuit zijn thuisland nog een aanpassingsperiode nodig, maar dat hij nadien een cruciale schakel is geworden in het spel dat Cercle Brugge wil spelen, beaamt ook trainer Miron Muslic. “Niet alleen door zijn goals, maar ook door zijn rol in onze structuur. Ik hamer op hoge intensiteit en met gemiddeld meer dan 400 sprintmeters per wedstrijd, voldoet Ayese daar zeker aan. Hij is niet alleen een van de beste afwerkers van de competitie, maar ook de eerste man die onze pressing leidt. Die combinatie maakt hem ongelofelijk belangrijk voor dit Cercle. Hij wordt ook steeds beter. Aanvankelijk moest hij wennen aan het fysieke geweld in deze competitie en aan onze pres- en counterpress, maar vandaag is hij daar helemaal aan aangepast.”

Michael Jordan

Ook Cercle Brugge-icoon Jules Verriest is een grote fan van de Japanner. “Het is een plezier om hem te zien spelen. Vooral zijn detente als hij springt, is een streling voor het oog. Hij springt telkens net iets vroeger dan zijn tegenstander, maar blijft dan precies wat hangen in de lucht, waardoor hij zijn kopslag telkens perfect kan timen en het kopduel kan winnen, ook al is hij niet de allergrootste. Echt buitengewoon”, klinkt het lovend. Muslic knikt. “Hij is de beste offensieve kopper van de competitie. Hoe hij springt – hij heeft tijdens onze testen zowat alle sprongrecords gebroken – doet me wat denken aan Michael Jordan. Okumu, Alderweireld, Sadick… Hij kan ze allemaal kloppen in een kopduel, ook al zijn ze groter.”

Vooral met zijn sprongkracht maakt Ueda indruk. “Hij doet me zelfs denken aan Michael Jordan”, aldus z’n coach Miron Muslic. © DAVID CATRY BELGA

Maar het is volgens Verriest ook meer dan dat. “Hij is technisch ook erg begaafd. Ueda kan een bal bijhouden en zijn man uitschakelen. Het is gewoonweg een klasbak tot en met.” En dat vinden zijn ploegmaats ook. “Als hij zijn armen omhoog steekt, weten we dat we hem mogen aanspelen en dan is de kans groot dat er iets heel goed volgt”, liet Hannes Van der Bruggen onlangs optekenen. Muslic lacht. “Dat is écht zo. Als hij met zijn armen zwaait als een vogel, moéten we hem aanspelen. Want hij is in dat opzicht vergelijkbaar met Hugo Cuypers: ze kunnen allebei perfect randje buitenspel spelen. Elke keer staan ze nog net een paar centimeter onside, en dat is een enorme kwaliteit.”

“Als hij met zijn armen zwaait als een vogel, moéten we hem aanspelen” Miron Muslic trainer Cercle Brugge

Dankzij zijn steile opmars maakt Ueda nog steeds aanspraak op de topschutterstitel. Zijn concurrent Hugo Cuypers telt momenteel één doelpunt meer, maar met de dubbele confrontatie tussen Cercle en Gent krijgen beide spitsen een uitgelezen kans om naast de Europe play-offs, ook de topschuttersstrijd te beslechten. Volgens Verriest maakt Ueda alvast een grote kans om zich tot topschutter te kronen. “Zeker gezien het aanvallende voetbal dat Cercle momenteel speelt. Mocht Ueda topschutter worden, zou dat trouwens ook de verdienste zijn van de hele ploeg. Of Cuypers en Ueda vergelijkbaar zijn? Dat denk ik niet. Het zijn twee verschillende types. Cuypers is meer een harde werker en een afwerker, terwijl Ueda technisch fijnbesnaarder is en meer pure klasse heeft.” Ook Muslic gelooft dat zijn aanvaller Cuypers nog van de troon kan stoten. “Al is dat niet onze prioriteit. We willen vooral play-off 2 winnen, maar als we Ayase kansen aanreiken, dan zal hij scoren en dan komt dat ook onze ambitie ten goede.”

Opvolger van Weber

Mocht Ueda er in slagen om zich tot topschutter te kronen, zou hij de eerste topschutter zijn van groen-zwart sinds de betreurde Josip Weber in het seizoen 1993-1994. “Ook een heel goede speler, en een fantastische mens”, herinnert Verriest zich. “Maar evenmin vergelijkbaar met Ueda. Webertje is hier ook een paar jaar langer gebleven, dus hopelijk kunnen we ook nog wat langer van Ueda genieten.”

Al wordt dat geen sinecure, want ongetwijfeld zal er heel wat interesse zijn voor de Japanse doelpuntenmaker. Ueda werd afgelopen zomer voor 1,3 miljoen euro gehaald in zijn thuisland, waar hij ook bij Kashima Antlers vlot de weg naar doel vond. Tien maanden later is hij een veelvoud waard. Sportief directeur Carlos Avina zal het graag zien gebeuren. “Carlos zal het geld al aan het tellen zijn”, grapte Muslic eerder al toen hij de vraag kreeg of Ueda het niet té goed deed om hem volgend seizoen nog in Cercle te kunnen houden.

Killer

Ook vandaag is Muslic realistisch: “Het is ons doel om spelers te ontwikkelen en voor te bereiden voor een volgende stap. Natuurlijk zou ik hem volgend seizoen graag nog bij ons hebben, maar als hij een mooie stap kan zetten, wil dat wel zeggen dat we ons werk goed gedaan hebben. Waar zijn plafond ligt? Of je hem nu in de Premier League, de Bundesliga of de Ligue 1 zet, Ayase zal altijd zijn goals maken. Bij Monaco? Hij zou er alleszins niet misstaan. Hij is zo’n killer! Hij is een natuurlijke afwerker. Bekijk het zo: door de manier waarop we spelen hebben we hem dit seizoen in een positie gebracht waarin hij vijftien keer zou kunnen scoren. Door zijn uitzonderlrijke kwaliteiten scoorde hij er echter al 20. Dat zegt alles over zijn kwaliteiten.”

Toch hoopt Verriest – al dan niet tegen beter weten in – dat Ueda ook volgend seizoen nog bij de vereniging zal spelen. “Want het is een zegen om iemand als hem in de ploeg te hebben. Daarnaast zou het voor hemzelf ook niet slecht zijn om nog een jaartje bij Cercle te spelen, want hij heeft zijn top hier nog niet bereikt. Kijk bijvoorbeeld naar Iké Ugbo. Hij was hier ook een van de uitblinkers, maar trok nadien naar Genk, waar het er uiteindelijk toch niet helemaal uitkwam. Daarom denk ik dat het beter zou zijn voor Ueda om hier nog een jaartje te blijven en al het goede te bevestigen.”