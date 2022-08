Het verhaal achter de indrukwekkende tifo voor Hans Vanaken: “Het was zelfs nachtwerk”

‘Bluvn Hans, ni goan!’ Deze creatieve woorden waren zondagmiddag in Jan Breydel de absolute blikvanger voor de match. Een tifo die een paar seconden in beeld was, maar waar heel veel bloed, zweet en tranen aan vooraf gingen. No sweat, no glory. Mede-initiatiefnemer Geert De Cang legt uit hoe de tifo tot stand kwam.

“In het begin van de week kregen we het gevoel dat de kans dat Hans Vanaken richting West Ham kon vertrekken blijkbaar groter was dan we aanvankelijk hadden gedacht. Dat konden we niet zomaar laten passeren alsof een vertrek van Hans ons niets doet”, klinkt het bij Geert De Cang, die samen met heel wat andere Club-supporters de tifo mee tot stand bracht. “Rond dinsdagmiddag groeide het idee om iets te doen tijdens de match van zondag, maar de deadline was natuurlijk heel krap.”

Want in een paar dagen tijd een tifo rondkrijgen, is een echt huzarenstukje. “Met alle sfeerorganisaties werd unaniem beslist dat we er alles aan zouden doen om die tifo er te krijgen. Zowel mensen van bestaande (NF13, Vak313, red.) als ex-supportersgroepen (Blue Army, The Blues, red.) sloegen de handen in elkaar om deze schijnbaar onrealistische deadline nog te halen.”

“Het aanvankelijke idee was om iets met tifobladen te doen, maar voor het volledige stadion bleek dat niet meer haalbaar. Bij sfeergroep The Blues hadden ze wel nog een restje liggen van wat ooit voor de bekerfinale tegen Antwerp bedoeld was. Door corona was deze wedstrijd zonder publiek gespeeld en waren de tifobladen ongebruikt gebleven. Die hebben we letterlijk van onder het stof gehaald en konden we laten gebruiken door de fans rond het spandoek.”

Blue Army Fanzine

“Voor het doek zelf zijn we beginnen rondbellen naar verschillende leveranciers, maar een paar dagen voor datum zo’n grote doeken bestellen, is gekkenwerk. Een firma uit Noord-Holland beloofde ons uiteindelijk dat het zou lukken. Bij hen konden we doeken van 30 meter op 20 en 30 meter op 12 bestellen, maar die bestelling en het ontwerp moesten wel nog de dag zelf – op dinsdag – allemaal vastgelegd worden.”

En dus lieten tientallen fans letterlijk al hun werk liggen om mee te helpen om alles rond te krijgen. “Foto’s zoeken, foto’s bewerken, teksten zoeken, teksten bewerken… Het was letterlijk een race tegen de klok. De woordspeling voor op de tifo werd grappig genoeg door twee mensen tegelijk doorgestuurd, iemand die vroeger nog voor het Blue Army Fanzine heeft geschreven en iemand van The Blues. Kort en krachtig, iedereen was meteen overtuigd.”

“Er was ook nog een spoedvergadering tussen de designers en het Nederlandse bedrijf om te overleggen hoe we zo weinig mogelijk magenta in de afbeelding konden krijgen om een paarse waas absoluut te vermijden. Uiteindelijk zijn we er net op tijd uitgeraakt, maar een dag later kregen we het bericht dat het onderste spandoek toch niet op tijd zou klaar geraken.”

Doek van 200 kilogram

“We zijn dus in allerijl nog op zoek gegaan naar een alternatief. Uiteindelijk hebben we dat doek in een andere stof moeten laten maken, waardoor dat ding maar liefst 200 kilogram woog. Bijkomend probleem was dan nog eens dat dit doek niet op tijd aan elkaar genaaid zou kunnen worden. Uiteindelijk is dat toch nog in orde gekomen omdat er bij dat bedrijf een grote Club-fan werkte, die speciaal van vrijdag op zaterdag nog alles in orde heeft gebracht. Het is dus dankzij de hulp van heel veel verschillende mensen, waarvan velen zelfs ’s nachts zijn bezig geweest, dat we alles rond hebben gekregen.”

Op de matchdag zelf moest de tifo dan ook nog in het stadion worden gelegd. “We zijn zondag met een 50-tal supporters in alle vroegte begonnen. En de woorden ‘Bluvn Hans’ wisten echt iedereen te mobiliseren. Er was een mix van een 30-tal jonge North Fanatics-leden, tot vijftigers en zestigers uit de beginperiode van Blue Army en alles daartussenin. We wisten van bij het begin dat het een uitdaging zou worden om deze tifo rond te krijgen, maar het is ons – met het nodige kunst- en vliegwerk – toch maar mooi gelukt”, aldus Geert De Cang, die destijds een 20-tal jaar bij Blue Army actief was. “Ik had de fakkel al een tijdje doorgegeven aan de jeugd, maar voor deze actie ben ik nog eens in de bres gesprongen. Dit geeft een echte adrenalinerush.”

Korte lijn met Club

Voor dit soort acties hebben de supporters ook een korte lijn met Club zelf. “Ze vonden het een superidee en waren er dus meteen voor te vinden. Er is een heel goede band tussen de fans en Club. Sinds een aantal jaren helpt Club de sfeergroepen elke keer als het nodig is om de sfeeracties te ondersteunen. Zo’n actie kost al snel om en bij de 10.000 euro, een bedrag waar Club in dit geval ook een deel van zal helpen bekostigen. Er was immers geen tijd om hiervoor een crowdfunding te organiseren.”

Of het harde werk uiteindelijk ook een effect zal hebben op de beslissing van Hans Vanaken, zal nog moeten blijken. “Er zijn veel fans die Hans ook wel zijn transfer gunnen, maar natuurlijk houden we hem liever. We hopen dat deze tifo mee kan helpen in zijn beslissing. We willen dat hij voelt dat we hem écht niet kwijt willen. In de pers lazen we alvast dat hij het een heel mooie tifo vond. Dat doet deugd om te horen, want Hans verdient veel respect.”