Hans Vanaken blijft Club Brugge trouw tot 2027

Hans Vanaken heeft zijn lopende contract bij Club Brugge verlengd tot 2027. De aanvoerder was nochtans erg gegeerd door het Engelse West Ham, maar kiest nu toch voor een verlengd verblijf bij de club waarmee hij vijf landstitels behaalde.

West Ham-coach David Moyes belde verschillende keren met Vanaken om hem te overtuigen om naar de Premier League te komen. Vanaken, die al zijn hele leven in de Belgische competitie uitkomt, had daar wel oren naar. De Brugse supporters wilden hun kapitein absoluut niet laten gaan en dat maakten ze ook kenbaar met een grote tifo voor de wedstrijd tegen KV Kortrijk.

Hun smeekbede heeft gewerkt en het ziet ernaar uit dat Vanaken zijn carrière bij Blauw-Zwart zal afsluiten. Hij kwam over in 2015 en behaalde sindsdien vijf titels en vier Supercups. Verder werd hij ook twee keer verkozen tot Gouden Schoen. Met bijna 350 wedstrijden op de teller is Vanaken een ancien binnen de club. Hij scoorde hierin meer dan 100 treffers.